¡Polémica! Confirmado el árbitro para el Real Madrid-Barcelona: le anuló un gol a Lamine Yamal en un Clásico

En cambio, para el conjunto merengue podría tratarse de una gran noticia, ya que solo han perdido dos de los 22 partidos en los que ha tenido a <b>Soto Grado </b>dirigiendo.Este será el segundo Clásico para<b> Soto Grado</b> en su carrera como colegiado. El primer precedente fue escandaloso, con el Barça siendo perjudicado por sus decisiones. Fue en la temporada 2023-24 cuando el <b>Real Madrid</b> tenía LaLiga muy encarrilada y se llevaron la victoria por 3-2 con polémica arbitral.Fue en aquel recordado partido en el que <b>Lamine Yamal</b> marcó un gol que no fue validado tanto por el silbante y su asistencia en línea. Ellos entendieron que el balón no había rebasado completamente la portería que defendía el ucraniano <b>Lunin</b>, cuando lo había hecho claramente.