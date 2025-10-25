¡Polémica! Confirmado el árbitro para el Real Madrid-Barcelona: le anuló un gol a Lamine Yamal en un Clásico

Real Madrid recibe al Barcelona este domingo con el liderato en juego y LaLiga confirmó el árbitro que será el encargado de impartir justicia en el Clásico, y que no trae buenos recuerdos para la fanaticada culé. Se trata de César Soto Grado, con el que los azulgranas llevan un rendmiento de seis victorias, tres empates y cinco derrotas en los 14 partidos que lo ha tenido como silbante.

En cambio, para el conjunto merengue podría tratarse de una gran noticia, ya que solo han perdido dos de los 22 partidos en los que ha tenido a Soto Grado dirigiendo. Este será el segundo Clásico para Soto Grado en su carrera como colegiado. El primer precedente fue escandaloso, con el Barça siendo perjudicado por sus decisiones. Fue en la temporada 2023-24 cuando el Real Madrid tenía LaLiga muy encarrilada y se llevaron la victoria por 3-2 con polémica arbitral. Fue en aquel recordado partido en el que Lamine Yamal marcó un gol que no fue validado tanto por el silbante y su asistencia en línea. Ellos entendieron que el balón no había rebasado completamente la portería que defendía el ucraniano Lunin, cuando lo había hecho claramente.

De hecho, el VAR no entró a analizar la acción al considerar que no había ningún plano concluyente. Curiosamente, al terminar el duelo salieron a la luz imágenes que demostraban que la pelota había entrado totalmente dentro del arco y que el gol de Lamine tendría que haber contado. Soto Grado también señaló un polémico penal de Cubarsí a Lucas Vázquez, quien exageró en la caída. El Barça iba ganando 0-1 gracias a un gol de Christensen, por lo que la pena maxíma, que Vinicius transformó en gol, fue decisivo en la remontada blanca. El Barcelona terminó el Clásico muy molesto con el árbitro de 45 años, que esa misma campaña ya había protagonizado una escandalosa actuación en el partido contra el Getafe en el Coliseum, correspondiente a la primera jornada. Fue un partido en el que el árbitro expulsó a Raphinha y a Xavi Hernández e invalidó un penal sobre Araujo por unas inexistentes manos de Gavi, ya en la última acción del juego.