Argentina confirma amistoso con selección desconocida y Scaloni los convoca por primera vez

La selección argentina se enfrentará con la de Mauritania el 27 de marzo en la Bombonera como parte de su preparación para el Mundial, anunció este viernes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto con sorpresas en la plantilla convocada a partir del llamado a Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli.La Albiceleste había anunciado esta misma semana la organización de un amistoso el 31 de marzo en Buenos Aires contra Guatemala, tras el infructuoso resultado de las negociaciones entre la Conmebol y la UEFA para programar una nueva fecha para la Finalissima entre Argentina y España por el conflicto en Medio Oriente.