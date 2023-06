Campeón del Mundo en Qatar se peleó con Lionel Scaloni y lo borró de la selección Argentina que lidera Messi

Si bien en la nomina no están campeones como Franco Armani, Juan Foyth, Papu Gómez, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Ángel Correa, pero la que más llama la atención es la de Papu Gómez .

Para estos encuentros, Scaloni dispuso la base del seleccionado que conquistó en diciembre pasado el Mundial de Qatar-2022 , aunque se destaca el llamado del juvenil Alejandro Garnacho (Manchester United), que no pudo acudir al Mundial Sub-20 porque su club no se lo permitió.

¿Por qué? Porque “pasó” algo con Papu Gómez en el Mundial de Qatar dentro del grupo, que se supo durante el Mundial mismo y que quedó allí, para no alterar la convivencia en busca del objetivo en común, que era el título. Esto se filtró en la convocatoria pasada, en marzo, cuando Papu Gómez no fue llamado. Incluso la prensa no lo escondió y aceptaron que algo se había roto entre el Papu y los demás líderes de la “mesa chica” de la selección argentina.

Ahora para los partidos contra Australia e Indonesia Papu Gómez estaba disponible pero no vino. Se puede entender su bajón futbolístico como excusa, lo cual es cierto. Lo mismo pasa con Armani, de River Plate, en el arco, por lo cual no fue citado. Pero en el caso de Papu hay algo extra que nadie con lujo de detalles va a explicar. Será así hasta que alguien rompa el silencio.

-Papu metido en polémica tras Qatar-