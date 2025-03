“Si quieres ganar algo, ya sea la Premier League o la Copa de la Liga, la Champions o la FA Cup, necesitas, algunas veces, tener un partido en el que no juegues tu mejor fútbol y tengas algo de suerte”, dijo el técnico holandés en la rueda de prensa previa al partido de este fin de semana contra el Southampton.

“Si hubiera cuatro o cinco días entre el último partido y este probablemente utilizaría el mismo once de nuevo, pero como solo hay dos, tendremos que luchar mucho. Y no es que sea el primer partido que jugamos en tres o cuatro semanas, es probablemente el partido 50 en los últimos tres meses, así que para elegir el once tienes que ver la calidad del rival y sobre todo el estado de forma de los jugadores”.