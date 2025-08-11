Balotelli sueña con ir al Real Madrid y recuerda su paso por el Barcelona: "Ese equipo no era legal"

Pocos lo saben, pero <b>Balotelli </b>formó parte de la cantera azulgrana y compartió vestuario con grandes talentos de La Masia como los hermanos Jonathan y Giovani Dos Santos, Thiago Alcantara y Bojan.El polémico futbolista disputó solo un torneo con las inferiores del Barça y guarda un gran recuerdo. "Fue muy bonito. Solo nos enseñaban técnica, control y pase al vuelo, nada de táctica. Era una alegría ir al campo. Ese equipo no era legal, ganábamos 15-0", cuenta <b>Balotelli </b>que en tres partidos anotó ocho goles."Se me quedó un sueño ahí", asegura el italiano, que poco tiempo después, por no llegar a un acuerdo económico con el <b>Barcelona</b>, decidió firmar por el <b>Inter de Milán</b> en 2007.