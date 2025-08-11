Internacionales

Balotelli sueña con ir al Real Madrid y recuerda su paso por el Barcelona: "Ese equipo no era legal"

El polémico goleador italiano se encuentra como agente libre y confiesa que todavía sueña con vestir la camiseta blanca.

2025-08-11

Mario Balotelli cumple este martes 35 años. El delantero italiano se encuentra sin equipo tras expirar su contrato con el Genoa y agota sus últimas temporadas de carrera profesional. Todavía no piensa en el retiro y está esperando una oferta que pueda convencerlo.

Mientras tanto, 'Super Mario' concedió una entrevista para La Gazzetta dello Sport en la que repasa varias etapas de su trayectoria y recuerda su fugaz paso por el FC Barcelona.

Rodrygo dejaría el Real Madrid por 100 millones: "Están considerando su fichaje, lo ven como un objetivo soñado"

Pocos lo saben, pero Balotelli formó parte de la cantera azulgrana y compartió vestuario con grandes talentos de La Masia como los hermanos Jonathan y Giovani Dos Santos, Thiago Alcantara y Bojan.

El polémico futbolista disputó solo un torneo con las inferiores del Barça y guarda un gran recuerdo. "Fue muy bonito. Solo nos enseñaban técnica, control y pase al vuelo, nada de táctica. Era una alegría ir al campo. Ese equipo no era legal, ganábamos 15-0", cuenta Balotelli que en tres partidos anotó ocho goles.

"Se me quedó un sueño ahí", asegura el italiano, que poco tiempo después, por no llegar a un acuerdo económico con el Barcelona, decidió firmar por el Inter de Milán en 2007.

Mario Balotelli tuvo un paso fugaz con las inferiores del FC Barcelona.

Sin embargo, Balotelli afirma que "todavía tengo un sueño, que es jugar en el Real Madrid". Y aclara que aún no piensa en colgar los botines: "Quiero jugar otros dos o tres años en algún equipo que me dé confianza".

Por último, el delantero que pasó por las filas del Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, entre otros, hizo cierta autocrítica sobre el empeño que puso a lo largo de su carrera, pero también apunta hacia una 'mano negra' en su etapa en la selección italiana.

"En general, en mi carrera podría haberme esforzado más. Podría haber jugado más con la selección. Si hubiera tenido más oportunidades, quizá podría haberme acercado a Riva (máximo goleador histórico de Italia). Alguien no me quería en la selección. Pero eso ya es agua pasada", finalizó.

