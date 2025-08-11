Balotelli sueña con ir al Real Madrid y recuerda su paso por el Barcelona: "Ese equipo no era legal"

Mario Balotelli cumple este martes 35 años. El delantero italiano se encuentra sin equipo tras expirar su contrato con el Genoa y agota sus últimas temporadas de carrera profesional. Todavía no piensa en el retiro y está esperando una oferta que pueda convencerlo. Mientras tanto, 'Super Mario' concedió una entrevista para La Gazzetta dello Sport en la que repasa varias etapas de su trayectoria y recuerda su fugaz paso por el FC Barcelona.

Pocos lo saben, pero Balotelli formó parte de la cantera azulgrana y compartió vestuario con grandes talentos de La Masia como los hermanos Jonathan y Giovani Dos Santos, Thiago Alcantara y Bojan. El polémico futbolista disputó solo un torneo con las inferiores del Barça y guarda un gran recuerdo. "Fue muy bonito. Solo nos enseñaban técnica, control y pase al vuelo, nada de táctica. Era una alegría ir al campo. Ese equipo no era legal, ganábamos 15-0", cuenta Balotelli que en tres partidos anotó ocho goles. "Se me quedó un sueño ahí", asegura el italiano, que poco tiempo después, por no llegar a un acuerdo económico con el Barcelona, decidió firmar por el Inter de Milán en 2007.