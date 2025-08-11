Pep Guardiola echó al fichaje más caro de la historia del City: ¡el nuevo equipo de Grealish!

<b>Grealish </b>ha dado su visto bueno al proyecto presentado por los ‘Toffees’ y hoy mismo tiene programada la revisión médica y luego la firma de su contrato.Su llegada al <b>Everton </b>supone un refuerzo importante para el enetrenador <b>David Moyes</b>, quien busca potenciar la parcela ofensiva y sumar creatividad y experiencia a su plantilla.Además, este movimiento responde a la intención del <b>Guardiola </b>de dar más minutos a los jugadores que no han tenido continuidad durante desde el curso pasado, y <b>Grealish </b>encaja en ese plan como una pieza clave para el <b>Everton</b>.