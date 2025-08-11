Internacionales

Pep Guardiola echó al fichaje más caro de la historia del City: ¡el nuevo equipo de Grealish!

Jack Grealish no fue considerado por el técnico catalán para esta campaña y deja el Manchester City.

2025-08-11

La temporada 2025-26 en la Premier League arranca el próximo fin de semana y el Manchester City no contará con el fichaje más caro de su historia. Jack Grealish no entra en los planes de Pep Guardiola y el jugador continuará su carrera en otro equipo de Inglaterra.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el mediocampista de 29 años jugará con el Everton tras alcanzar un acuerdo con los 'Cityzens' para su traspaso en calidad de cedido y con una opción de compra no obligatoria que rondaría los 57 millones de euros.

El Real Madrid de Xabi sufre otro revés: se volvió a lesionar y se pierde el arranque de LaLiga 2025-26

Grealish ha dado su visto bueno al proyecto presentado por los ‘Toffees’ y hoy mismo tiene programada la revisión médica y luego la firma de su contrato.

Su llegada al Everton supone un refuerzo importante para el enetrenador David Moyes, quien busca potenciar la parcela ofensiva y sumar creatividad y experiencia a su plantilla.

Además, este movimiento responde a la intención del Guardiola de dar más minutos a los jugadores que no han tenido continuidad durante desde el curso pasado, y Grealish encaja en ese plan como una pieza clave para el Everton.

Grealish llegó al Manchester City en 2021 procedente del Aston Villa por 117 millones de euros y se convirtió en el fichaje más caro de la historia de los 'Ciudadanos'. Sin embargo, fue perdiendo su lugar en las alineaciones de Pep desde que ganaron la Champions League en 2023.

El futbolista firmó un contrato hasta junio de 2027, pero ahora se alista para afrontar una nueva etapa con el Everton en calidad de préstamo.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Premier League
|
Guardiola
|
Jack Grealish
|
Everton
|
Manchester City
|