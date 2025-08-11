Pep Guardiola echó al fichaje más caro de la historia del City: ¡el nuevo equipo de Grealish!

La temporada 2025-26 en la Premier League arranca el próximo fin de semana y el Manchester City no contará con el fichaje más caro de su historia. Jack Grealish no entra en los planes de Pep Guardiola y el jugador continuará su carrera en otro equipo de Inglaterra. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el mediocampista de 29 años jugará con el Everton tras alcanzar un acuerdo con los 'Cityzens' para su traspaso en calidad de cedido y con una opción de compra no obligatoria que rondaría los 57 millones de euros.

Grealish ha dado su visto bueno al proyecto presentado por los ‘Toffees’ y hoy mismo tiene programada la revisión médica y luego la firma de su contrato. Su llegada al Everton supone un refuerzo importante para el enetrenador David Moyes, quien busca potenciar la parcela ofensiva y sumar creatividad y experiencia a su plantilla. Además, este movimiento responde a la intención del Guardiola de dar más minutos a los jugadores que no han tenido continuidad durante desde el curso pasado, y Grealish encaja en ese plan como una pieza clave para el Everton.