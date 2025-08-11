Rodrygo dejaría el Real Madrid por 100 millones: "Están considerando su fichaje, lo ven como un objetivo soñado"

No es la primera vez que el brasileño es vinculado al conjunto inglés. De hecho, en 2024 el propio jugador agitó el mercado cuando declaró que "siendo sinceros, el City es el mejor equipo del mundo, el que juega el mejor fútbol".Con la inminente marcha de <b>Grealish</b>, <b>Guardiola </b>estaría encantado de contar con <b>Rodrygo </b>y lo convertiría en un socio ideal de <b>Halaand </b>para intentar conquistar todos los títulos luego de una temporada para el olvido.De momento, el brasileño se entrena con normalidad bajo las órdenes de <b>Xabi Alonso </b>esperando que arranque LaLiga 2025-26, pero una oferta del City podría cambiar sus planes.