Rodrygo dejaría el Real Madrid por 100 millones: "Están considerando su fichaje, lo ven como un objetivo soñado"

Luego de que el periodista Fabrizio Romano adelantara la salida de Jack Grealish del Manchester City rumbo al Everton, el experto en fichaje soltó otra bomba con la posible llegada de Rodrygo al equipo de Pep Guardiola. El atacante brasileño no tiene garantizada su continuidad en el Real Madrid pese a tener contrato vigente hasta junio de 2028 y podría marcharse durante este mercado de verano con dirección al Etihad.

Los 'Cityzens' no cuentan con Grealish, que jugará cedido esta temporada con el Everton, sin mencionar que McAtee y Savinho también podrían hacer las maletas para dejar la entidad. En ese contexto, Romano asegura que "el Manchester City está considerando fichar a Rodrygo tras salidas inminentes. Grealish se fue, McAtee y Savinho pueden irse y el City ve a Rodrygo como un objetivo soñado; Guardiola es un gran fan". Sin embargo, el deseo de Rodrygo sería continuar en las filas merengues, aunque desde hace semanas la prensa española especula que Real Madrid estaría dispuesto a venderlo si llega una oferta que ronde los 100 millones de euros.