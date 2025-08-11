Internacionales

Rodrygo dejaría el Real Madrid por 100 millones: "Están considerando su fichaje, lo ven como un objetivo soñado"

El extremo brasileño podría dar la sorpresa durante este mercado de verano tras el interés del Manchester City.

2025-08-11

Luego de que el periodista Fabrizio Romano adelantara la salida de Jack Grealish del Manchester City rumbo al Everton, el experto en fichaje soltó otra bomba con la posible llegada de Rodrygo al equipo de Pep Guardiola.

El atacante brasileño no tiene garantizada su continuidad en el Real Madrid pese a tener contrato vigente hasta junio de 2028 y podría marcharse durante este mercado de verano con dirección al Etihad.

Los 'Cityzens' no cuentan con Grealish, que jugará cedido esta temporada con el Everton, sin mencionar que McAtee y Savinho también podrían hacer las maletas para dejar la entidad.

En ese contexto, Romano asegura que "el Manchester City está considerando fichar a Rodrygo tras salidas inminentes. Grealish se fue, McAtee y Savinho pueden irse y el City ve a Rodrygo como un objetivo soñado; Guardiola es un gran fan".

Sin embargo, el deseo de Rodrygo sería continuar en las filas merengues, aunque desde hace semanas la prensa española especula que Real Madrid estaría dispuesto a venderlo si llega una oferta que ronde los 100 millones de euros.

No es la primera vez que el brasileño es vinculado al conjunto inglés. De hecho, en 2024 el propio jugador agitó el mercado cuando declaró que "siendo sinceros, el City es el mejor equipo del mundo, el que juega el mejor fútbol".

Con la inminente marcha de Grealish, Guardiola estaría encantado de contar con Rodrygo y lo convertiría en un socio ideal de Halaand para intentar conquistar todos los títulos luego de una temporada para el olvido.

De momento, el brasileño se entrena con normalidad bajo las órdenes de Xabi Alonso esperando que arranque LaLiga 2025-26, pero una oferta del City podría cambiar sus planes.

