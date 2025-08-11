Al Nassr ficha a otra figura: se fue del Bayern Múnich para jugar con Cristiano Ronaldo en Arabia

Más tarde, confirmaron el fichaje de Joao Félix procedente del Chelsea por un paquete total de 50 millones de euros y después dieron la sorpresa con la incorporación de Iñigo Martínez para reforzar la defensa.

Al Nassr ha sido uno de los clubes protagonistas de este mercado de fichajes. La entidad árabe comenzó armando su proyecto con la renovación de su capitán Cristiano Ronaldo hasta 2027 y luego anunció la contratación del entrenador Jorge Jesus , tras la salida del italiano Stefano Pioli .

Sin embargo, parece que Al Nassr está insaciable y ahora ha llegado a un acuerdo con el Bayern Múnich para el traspaso definitivo de una de sus máximas figuras.

Según el periodista Fabrizio Romano, Kingsley Coman tiene todo listo para fichar por el conjunto árabe con un contrato para las próximas tres temporadas, es decir, hasta junio de 2028.

Coman, de 29 años y formado en las filas del PSG, tendría una salario entre los 20-25 millones de euros netos con Al Nassr. De esta manera, el galo dejaría el fútbol europeo después de una carrera llena de éxitos en la que se volvió habitual que levantara al menos un título en cada camapaña que disputó desde que es profesional.

Para Al Nassr, su llegada supondría reforzar una delantera que ya cuenta con Cristiano, Sadio Mané y Joao Félix, por lo que Jorge Jesus tendría que hacer un encaje en el que convivieran los cuatro futbolistas en el frente de ataque.