Al Nassr ficha a otra figura: se fue del Bayern Múnich para jugar con Cristiano Ronaldo en Arabia

<b>Al Nassr </b>ha sido uno de los clubes protagonistas de este mercado de fichajes. La entidad árabe comenzó armando su proyecto con la renovación de su capitán <b>Cristiano Ronaldo</b> hasta 2027 y luego anunció la contratación del entrenador<b> Jorge Jesus</b>, tras la salida del italiano <b>Stefano Pioli</b>.Más tarde, confirmaron el fichaje de <b>Joao Félix </b>procedente del <b>Chelsea </b>por un paquete total de 50 millones de euros y después dieron la sorpresa con la incorporación de <b>Iñigo Martínez</b> para reforzar la defensa.