El Inter Miami de Messi recibe brutal paliza del Orlando City en la MLS: El equipo del argentino sigue bajando en la tabla

El colombiano Luis Muriel, con un doblete, fue la estrella del Orlando City este domingo en la paliza por 4-1 ante el Inter Miami, que jugó su segundo partido seguido sin <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/messi-mls-castigo-inter-miami-jorga-mas-dueno-partido-sancion-molesto-BF26767732" target="_blank">Lionel Messi</a></b> por una lesión muscular.El argentino Martín Ojeda también fue fundamental y marcó el tercer gol del conjunto de Orlando. La guinda la puso Marco Pašalić. Muriel llegaba a este derbi de Florida de la MLS con excelentes sensaciones tras firmar un triplete en el 5-1 del conjunto de Orlando ante el Necaxa en la Leagues Cup.Ojeda selló entonces los otros dos tantos. Esta noche, Muriel no perdió el tiempo y en el minuto 2 adelantó a su equipo tras un excelente pase de Ojeda, que abrió el camino por el centro de la zaga visitante para que Muriel, entrando como un tren, batiera al argentino Óscar Ustari.