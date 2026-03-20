Barcelona es la base y solo uno del Real Madrid: España presenta su última lista de convocados previo al Mundial 2026

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha citado a cuatro porteros con la inclusión de Joan García en la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto, novedad junto a Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, con el regreso de referentes como Rodri, Pedri y Lamine Yamal.La última lista de España, antes de la definitiva para el Mundial 2026, presenta numerosas novedades. De la Fuente no renuncia a ninguno de sus porteros habituales -Unai Simón, David Raya y Álex Remiro- para premiar el crecimiento de Joan García. El guardameta del Barcelona es llamado por primera vez a la absoluta.