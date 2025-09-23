Barcelona confirma lo que hará Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro 2025 y el mensaje a de Dembélé: "Es el mayor... "

El presidente del <b>FC Barcelona</b>, <b>Joan Laporta</b>, ha defendido este martes que la futbolista del equipo femenino Aitana Bonmatí fue justa ganadora de su tercer <b>Balón de Oro </b>y ha asegurado que el también azulgran<b>a Lamine Yamal</b> "está motivado" para conquistar el galardón el próximo año.En declaraciones a 'RAC1', el máximo mandatario de la entidad azulgrana ha recordado que la centrocampista de<b> Sant Pere de Ribes</b> "hizo que el Barça femenino y sus compañeras llegasen a la final de la 'Champions'", donde cayeron ante el Arsenal (1-0).