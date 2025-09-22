La maldición del Balón de Oro y la Copa del Mundo: ¿Podrá Dembélé romper el maleficio en 2026?

Desde su creación en 1956 por la revista France Football , el Balón de Oro ha sido el máximo reconocimiento individual para un futbolista. Sin embargo, más allá de la gloria, este prestigioso galardón parece arrastrar una particular maldición que lo vincula directamente con el torneo más importante del fútbol: la Copa del Mundo.

El deporte está lleno de ritos, cábalas, supersticiones y maldiciones. En el fútbol hay una que llama la atención y está ligada al ganador del Balón de Oro previo a un Mundial, que se ha convertido en un aparente gesto de mal augurio sobre las posibilidades de su país para conquistar la Copa del Mundo; en este caso, Ousmane Dembélé con Francia en 2026.

La historia es clara: ningún jugador ha logrado ganar el Balón de Oro y, al año siguiente, levantar el trofeo del Mundial. Esta extraña racha ha afectado a algunas de las más grandes leyendas del deporte, que vieron cómo su reinado individual no se traducía en el éxito colectivo en el escenario global.

Jugadores de la talla de Gianni Rivera, Johan Cruyff, Karl-Heinz Rummenigge, Roberto Baggio y el brasileño Ronaldo han sido los que más cerca estuvieron de romper el maleficio. Todos ellos, en su condición de Balón de Oro vigente, llegaron a la final de la Copa del Mundo, solo para caer derrotados en el último partido.

La maldición se ha manifestado de diversas formas. En 2022, el ganador fue Karim Benzema, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de intentar romperla, ya que una lesión lo dejó fuera del plantel de Francia, que finalmente perdió la final contra Argentina.

Con la mira puesta en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, todas las miradas se centran en el último ganador del Balón de Oro: el talentoso extremo francés Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain. El premio, entregado en 2025, le da a Dembélé la posibilidad de ser el primero en desafiar y, quizás, finalmente quebrar esta histórica racha negativa.

El desafío es enorme. ¿Podrá Dembélé liderar a su selección hacia la gloria y, de paso, terminar con esta curiosa maldición que ha atormentado a los mejores jugadores del mundo por casi siete décadas? La respuesta solo se sabrá en 2026, pero la expectativa ya comienza a crecer.

Jugadores que han sufrido la “maldición del Balón de Oro” previo al Mundial



1957: Alfredo Di Stéfano (España)



1961: Omar Sívori (Italia)



1965: Eusébio (Portugal)



1969: Gianni Rivera (Italia)



1973: Johan Cruyff (Países Bajos)



1977: Allan Simonsen (Dinamarca)



1985: Michel Platini (Francia)



1989: Marco van Basten (Países Bajos)



1993: Roberto Baggio (Italia)



1997: Ronaldo Nazario (Brasil)



2001: Michael Owen (Inglaterra)



2005: Ronaldinho (Brasil)



2009: Lionel Messi (Argentina)



2013: Cristiano Ronaldo (Portugal)



2017: Cristiano Ronaldo (Portugal)



2022: Karim Benzema (Francia)