La maldición del Balón de Oro y la Copa del Mundo: ¿Podrá Dembélé romper el maleficio en 2026?

El deporte está lleno de ritos, cábalas, supersticiones y maldiciones. En el fútbol hay una que llama la atención y está ligada al ganador del <b>Balón de Oro</b> previo a un <b>Mundial,</b> que se ha convertido en un aparente gesto de mal augurio sobre las posibilidades de su país para conquistar la Copa del Mundo; en este caso, <b>Ousmane Dembélé</b> con <b>Francia en 2026.</b>Desde su creación en 1956 por la revista <b>France Football</b>, el Balón de Oro ha sido el máximo reconocimiento individual para un futbolista. Sin embargo, más allá de la gloria, este prestigioso galardón parece arrastrar una particular maldición que lo vincula directamente con el torneo más importante del fútbol: la Copa del Mundo.