Mbappé sorprende a Dembélé tras vencer a Lamine Yamal y conquistar el título al Balón de Oro

Antes lo lograron Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022). Un selecto grupo de jugadores en el que todavía no se encuentra Kylian Mbappé, séptimo de esta edición.

Ousmane Dembélé es el sucesor de Rodrigo Hernández como ganador del Balón de Oro. El extremo del París Saint-Germain se impuso en la carrera a Lamine Yamal, segundo por delante de Vitinha y Mohamed Salah, y se convirtió así en el sexto francés que gana el máximo galardón individual del deporte rey.

El jugador del Real Madrid quiso felicitar a su compañero de selección, con el que se coronó campeón del mundo en Rusia 2018, poco después de conocerse la noticia. "C'est les émotions mon frère. Tu mérites x1000 (¡Es emocionante, hermano! Te lo mereces x1000)", escribió el crack de Bondy en Instagram.

Dembélé se erigió, con 35 goles y 16 asistencias en todas las competiciones, en el líder de un PSG histórico, campeón de Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia.

Mbappe y los jugadores del Real Madrid no estuvieron presente en la gala por segundo año consecutivo, luego de lo sucedido la campaña pasada en la que Vinicius no ganó la Balón de Oro.