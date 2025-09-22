Mbappé sorprende a Dembélé tras vencer a Lamine Yamal y conquistar el título al Balón de Oro

El jugador del <b>Real Madrid</b> quiso felicitar a su compañero de selección, con el que se coronó campeón del mundo en Rusia 2018, poco después de conocerse la noticia. "C'est les émotions mon frère. Tu mérites x1000 (¡Es emocionante, hermano! Te lo mereces x1000)", escribió el crack de Bondy en Instagram.Dembélé se erigió, con 35 goles y 16 asistencias en todas las competiciones, en el líder de un PSG histórico, campeón de Champions League, Ligue 1 y Copa de Francia.Mbappe y los jugadores del Real Madrid no estuvieron presente en la gala por segundo año consecutivo, luego de lo sucedido la campaña pasada en la que Vinicius no ganó la Balón de Oro.