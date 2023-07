“Mi Barcelona le ganaría 100% a este Manchester City; teníamos a Iniesta y Xavi que eran increíbles”

Yaya estuvo ocho temporadas con los ‘Ciudadanos’, pero se fue con sabor amargo por su cruce con Guardiola. El disgusto fue tal que su ex agente declaró que el City no ganaría nunca la Champions, lo que se conoció como la ‘maldición africana’.

Pero Touré se cansó de este mito: “Mi antiguo agente está siendo citado por los medios de comunicación sobre una ‘maldición’. ¡Por favor, no me asocien con estos estereotipos sin sentido y perezosos! Este hombre no me representa de ninguna manera”.

Guardiola fue ‘liberado’ a tiempo de la supuesta maldición y logró conquistar la Champions por tercera vez como entrenador tras el triunfo del City sobre el Inter en Estambul.