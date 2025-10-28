La contundente postura que tomó Barcelona con Lamine Yamal luego de su polémica en el Clásico ante Real Madrid

La intención del conjunto culé es que el futbolista se mantenga enfocado en su desarrollo deportivo y evite situaciones que puedan generar controversia fuera del campo como sucedió en la previa del juego ante su archirrival, <b>Real Madrid</b>.Como parte de este plan, <b>Lamine Yamal </b>habría cancelado una entrevista con el streamer francés <b>AmineMaTue </b>que estaba prevista para este martes, en un acuerdo tomado de manera conjunta con el club y su entorno más cercano.Dentro de la entidad culé son conscientes del impacto que genera cada movimiento del joven ‘10’, considerado el mayor talento emergente del equipo. Por ello, la estrategia pasa por controlar sus apariciones públicas, supervisar su actividad en redes sociales y seleccionar cuidadosamente las entrevistas que concede.