La contundente postura que tomó Barcelona con Lamine Yamal luego de su polémica en el Clásico ante Real Madrid

El Barcelona no se quedó de brazos cruzados y protegerá a Lamine Yamal después de las recientes polémicas que rodearon al joven futbolista, especialmente tras su entrevista en la Kings League y los comentarios que soltó sobre el último Clásico ante el Real Madrid. Según informó MARCA, el club azulgrana, junto con el representante del jugador, Jorge Mendes, está trabajando para reducir la exposición mediática del extremo español y cuidar tanto su imagen pública como su bienestar personal.

La intención del conjunto culé es que el futbolista se mantenga enfocado en su desarrollo deportivo y evite situaciones que puedan generar controversia fuera del campo como sucedió en la previa del juego ante su archirrival, Real Madrid. Como parte de este plan, Lamine Yamal habría cancelado una entrevista con el streamer francés AmineMaTue que estaba prevista para este martes, en un acuerdo tomado de manera conjunta con el club y su entorno más cercano. Dentro de la entidad culé son conscientes del impacto que genera cada movimiento del joven ‘10’, considerado el mayor talento emergente del equipo. Por ello, la estrategia pasa por controlar sus apariciones públicas, supervisar su actividad en redes sociales y seleccionar cuidadosamente las entrevistas que concede.