"Tuve mala suerte durante esos dos años con el Barcelona, fui muy joven, si me ficha ahora..."

"Venía de ser el niño mimado del Betis. Te llega un equipo como el Barça y tienes que decir que sí. Hay que intentarlo. Tuve la mala suerte de que esos dos años fueron algo convulsos para el Barça. También me pilló un poco joven. Si me hubiera cogido ahora estaríamos hablando de otra cosa", explica el hispanodominicano, que firmó por el conjunto catalán en 2019 por 20 millones de euros.

"No sé mi futuro, no te puedo responder, estaba centrado en subir y no quería distraerme. Puede que haya habido acercamientos, sería un buen reconocimiento a mi temporada. Estoy bien aquí y... ¿a quién no le apetece jugar en la Premier? Siento que tengo una espinita clavada. Mis dos años en Premier no fueron buenos del todo. Tuve muchas lesiones, el Covid... Me da pena porque pienso que con Bielsa, en el estado de forma que estoy ahora, la historia habría sido distinta. Creo que soy jugador de Premier", sostuvo.