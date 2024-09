Se tuvo que ir al PSG: “El Barcelona no me ofreció la renovación y no me lo esperaba”

Arnau Tenas, flamante medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París con la Selección Española, ha dado a conocer porque se tuvo que ir al PSG, dejando claro que no fue su decisión.

En su momento se dijo que el Barcelona no quiso renovar su contrato debido a que Arnau quería renegociar condiciones, pero el portero afirma que nunca le llegó a la mesa una oferta del club azulgrana.

Esto dijo en una entrevista en el ‘Qué t’hi jugues’ de SER Catalunya: “A mí me llegan a decir que el club está pasando en un mal momento y me piden hacer un nuevo contrato y no hubiera tenido ningún problema, yo hubiera firmado cualquier contrato. Me habría quedado y se hubiera ido a algún otro lugar cedido porque me tocaba jugar y en el primer equipo no tenía sitio. No entiendo por qué no se hizo esto, no lo esperaba. No me pusieron una oferta sobre la mesa para decir sí ni no”.

Arnau cuenta que no fue fácil jugar desde la inferiores del Barcelona y llegar hasta el primer equipo.