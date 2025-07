"No sé si será mi último año con el Barcelona; tenemos en mente todos los títulos, estamos más fuertes"

"Es un gran fichaje, me acuerdo que jugamos contra el United y estaba en muy buena forma. Estoy convencido de que nos puede ayudar mucho. Es importante firmar a un jugador como Marcus para el equipo".

"Claro que espero que mis goles sean importantes para el equipo, creo que podemos mejorar lo del año pasado, podemos jugar mejor. Hubo partidos que no jugamos perfectamente porque éramos un equipo joven, pero podemos hacer más".

"Hemos llegado para jugar tres partidos, pero queremos trabajar fuerte y entrenar, para preparar muy bien la temporada. Lo más importante es dónde queremos ir y cuántos títulos queremos ganar, no solo mis goles".

Lamine Yamal

"Ya no es un niño. Este año puede jugar mejor que el pasado, cada año será mejor".

Objetivos del club

"Tenemos en mente todos los títulos. Para ganar la Champions siempre hacen falta muchas cosas: un poco de suerte, pero también no tener lesiones. La clave es llegar vivos al final de temporada".

Los fichajes

"El año pasado ya teníamos una gran plantilla, pero ahora estamos en otra posición. Creo que estamos más fuertes".

Hombre de confianza para Hansi Flick

"Todos quieren ganarnos y nos tenemos que preparar. Solo en el campo podemos hacerlo. Somos más fuertes, el primer año con Hansi era algo nuevo y ahora ya entendemos dónde queremos ir. Necesitamos la misma mentalidad que el año pasado".

Su futuro

"No sé si será mi último año en el Barça, no tengo eso en mi cabeza, estoy tranquilo, eso no es importante ahora, sino la temporada".