El virus FIFA hace pedazos al Barcelona: Las cinco lesiones confirmadas que tienen en alerta máxima a Xavi

Calendario del Barcelona en octubre

Mallorca vs Barcelona -sábado 1 octubre-

Inter vs Barcelona -martes 4 de octubre-

Barcelona vs Celta -domingo 9 de octubre-

Barcelona vs Inter -miércoles 12 de octubre-

Real Madrid vs Barcelona -Domingo 16 de octubre-

Barcelona vs Villarreal -miércoles 19 de octubre-

Barcelona vs Athletic -Domingo 23 de octubre-

Barcelona vs Bayern -miércoles 26 de octubre-

Valencia vs Barcelona -Domingo 30 de octubre-