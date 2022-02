La ‘Xavineta’ estuvo aceitada: Barcelona goleó al Napoli y avanza a los octavos de final de la Europa League

90+3’ El árbitro añade tres minutos más al partido.

86’ GOOOOOOOL del Napoli, Politano roba en la salida y hace el descuento, estamos 2-4 en el estadio Diego Maradona.

81’ Se reportan más cambios: En Napoli sale Insigne y entra Petagna, en Barcelona se fue Ferran Torres e ingresó Riqui Puig.

79’ Napoli ya juega por no perder la dignidad, no quieren que la goleada no sea escandalosa.

77’ Ya los entrenadores dan por cerrado el partido: Barcelona estará en octavos de la Europa League.

75’ Y triple cambio también en el Barça. Entran Nico, Dembélé y Luuk De Jong y se retiran Adama, Pedri y Aubameyang.