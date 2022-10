Barcelona: Xavi revela qué le dijo a sus jugadores tras la eliminación y se pronuncia sobre los fichajes para enero

Luego de la debacle en la Champions League, el Barcelona visita Mestalla este sábado para enfrentar al Valencia y Xavi está convencido de que sus jugadores serán capaces de cambiar el chip. El técnico catalán cuenta qué les dijo en el vestuario tras la dura eliminación frente al Bayern Múnich. Así marcha la tabla de posiciones de la liga española 2022-23 Partido contra el Valencia “Es un rival dinámico. Alegre. Es una propuesta similar a la nuestra. Se puede parecer a la propuesta de Valverde en el Camp Nou. Creo que será un partido bueno para el aficionado. Hay que cambiar el chip de la Champions”. Tranquilidad con pelota “Insistimos a los jugadores en que falta pausa. Desde dentro hemos hecho el análisis de lo que nos pasó con el Bayern. Hay un tema psicológico importante, claro. Faltó también calma. Pedri ha de ser importante. Gavi, Busi, De Jong. El fútbol es más de los centrocampistas de lo que pensamos”. ¿Qué le dijo a los jugadores? “He hablado de cambiar el chip, que en la Liga estamos en buena dinámica. Hemos hecho autocrítica de lo que nos pasa en los partidos grandes. Mañana es un momento de la temporada que requiere una reacción”.

Cuatro partidos para el parón “Sigo siendo positivo, aunque es un batacazo importante lo de la Champions. Todavía podemos pelear por la Liga, por la Copa, por la Europa League, la Supercopa... El de mañana es un rival fuerte y es una prueba para demostrar carácter y reacción”. ¿Ha hablado con el presidente? “Sí, hablamos a menudo. Prácticamente viajamos juntos en cada partido. El diagnóstico desde dentro está claro. Ha habido cosas que no dependían de nosotros. Otras que sí. Se nos ha escapado de las manos cuando lo teníamos”. La temporada “El objetivo no cambia. No nos ha dado para la Champions aunque lo hemos dado todo”. Nico (cedido en el Valencia) “Lo vamos siguiendo. Creo que ha hecho un crecimiento importante. Le va bien. Está participando. Está en un Valencia y tiene competencia. Es muy positivo para él. Él decidió marcharse a jugar y creo que va a tener minutos”. Cláusula del miedo de Nico “Yo hablé con Nico y pensé que aquí podría tener minutos. Él quiso marcharse para tener minutos y está jugando. Fue una decisión suya. Me parece bien esa cláusula. Es un jugador tuyo y no quieres que te perjudique. Me parece una decisión positiva”.

Gavi “Está bien. Tiene alguna molestia y no se queja. Mañana está disponible y veremos lo que puede jugar”. Pablo Torre “Está muy bien. No baja los brazos. Es competitivo. El problema es que no tiene muchos minutos, pero irá entrando”. Fichajes “Hasta enero queda mucho, es muy pronto aunque solo quedan cuatro partidos de liga. Mateu y la secretaría técnica están trabajando ya en ello”. ¿Habrá paciencia? “Nosotros no vamos a dejar de trabajar. Noto la confianza. No es lo que esperábamos. El objetivo es ganar títulos y, evidentemente, hemos perdido uno. No estamos en una buena situación. Los resultados pueden llegar a final de temporada”. El trabajo físico “Te quedas con el escenario del partido del Barça-Bayern y yo me quedo con el del Bayern-Barça. Tengo la sensación de que competimos con el Bayern. Creo que merecimos más en el global. No nos ha dado. Físicamente, acabamos empatando al Inter en el 92. Creo que la película que hemos de ver es que hemos competido. Es el camino”.