Bellingham señala al jugador que más lo hizo sufrir y ahora lo enfrentará en el Barça: “Nunca me le pude acercar”

“Honestamente, nunca me le pude acercar. La cantidad de veces que fui a presionarlo pensando que no estaba viendo y que se la podía quitar... y simplemente se iba con un toque. Un jugador muy inteligente. Fue la primera vez que me sentí como: Dios mío, no puedo acercarme a él, ni siquiera puedo tocarlo o hacerle una entrada”, cuenta el volante de 20 años.

Ambos futbolistas se enfrentaron en la Champions League y Gundogan lo superó con autoridad. Bellingham sintió que no pudo competir seriamente contra el alemán en aquel partido.

Por otro lado, Jude firmó un contrato con el Real Madrid que lo vincula hasta 2029 y la operación se cerró con el Dortmund en torno a los 103 millones de euros.