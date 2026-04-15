Netflix dio el batacazo a Televisa y TV Azteca: Los millones que pagó para transmitir la Copa Oro y Nations League

Además, puntualizó que la<b> cobertura será “exclusivamente” </b>en el territorio mexicano y “las competencias de selecciones nacionales masculinas de Concacaf”.El secretario general de Concacaf, Philippe Moggio, destacó la importancia de esta alianza en el país norteamericano, según recogió el documento.<b>“Sabemos que en México la pasión por el fútbol es única</b>, y este acuerdo nos permite acercar estas competencias a millones de aficionados a través de una nueva plataforma. Asimismo, refleja nuestro compromiso de ofrecer acceso de alta calidad a torneos que significan mucho para toda nuestra región”, subrayó.La quinta edición de las Finales de la<b> Liga de Naciones Concacaf </b>se jugará en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles (California) y contará con los cuatro ganadores de los cuartos de final.