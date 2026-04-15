Netflix dio el batacazo a Televisa y TV Azteca: Los millones que pagó para transmitir la Copa Oro y Nations League

La plataforma de streaming Netflix anunció que, a partir de un acuerdo con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), transmitirá la Copa Oro 2027 y las Finales de la Nations League, dos de los torneos más relevantes del país. El gigante del entretenimiento informó, en un comunicado, que este acuerdo de derechos de transmisión se extenderá por cuatro años y abarca la edición de 2027 y 2029 de ambas competencias.

Además, puntualizó que la cobertura será “exclusivamente” en el territorio mexicano y “las competencias de selecciones nacionales masculinas de Concacaf”. El secretario general de Concacaf, Philippe Moggio, destacó la importancia de esta alianza en el país norteamericano, según recogió el documento. “Sabemos que en México la pasión por el fútbol es única, y este acuerdo nos permite acercar estas competencias a millones de aficionados a través de una nueva plataforma. Asimismo, refleja nuestro compromiso de ofrecer acceso de alta calidad a torneos que significan mucho para toda nuestra región”, subrayó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La quinta edición de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf se jugará en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles (California) y contará con los cuatro ganadores de los cuartos de final.

Mientras que la 19 edición de la Copa Oro Concacaf, con 16 equipos, se disputará en el verano de ese mismo año y coronará al campeón regional. “Los partidos de selecciones nacionales de Concacaf reúnen a millones de aficionados en México como pocos eventos pueden hacerlo. Nos llena de emoción que, durante los próximos años, los aficionados en México podrán vivir las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro exclusivamente a través de Netflix sin un costo adicional”, señaló la vicepresidenta de Contenido para México y Adquisiciones de Latinoamérica de la multinacional, Carolina Leconte.