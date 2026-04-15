Mbappé con su premio de consolación: Arde la tabla de goleadores de la Champions League

El francés anotó en los cuartos de final y su perseguidor más inmediato, también.

2026-04-15

Luego de la definición de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026 con los juegos Bayern Múnich vs Real Madrid y Arsenal vs Sporting Lisboa, las semifinales están listas.

Sin embargo, la tabla de goleadores de la Champions League prácticamente quedó sentenciada a falta de las semifinales y la gran final.

Argentina vs Honduras: Definen los precios y horario oficial del juego amistoso ¿Cuál es el más barato y el de mayor precio?

Kylian Mbappé anotó para el Real Madrid en la eliminación frente al Bayern Múnich y llegó a 15 goles. Lastimosamente ya no podrá seguir aumentando su cuota.

Su perseguidos más cercano es el inglés Harry Kane, que también se hizo presente también en el enfrentamiento donde el Bayern Múnich derrotó a los blancos.

TABLA DE GOLEADORES CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) 15
2. Harry Kane (Bayern Múnich) 12
3. Anthony Gordon (Newcastle) 10
4. Julián Álvarez (Atlético Madrid) 9
5. Khvicha Kvarastskhelia (PSG) 8
6. Erling Haaland (Manchester City) 8
7. Víctor Osimhen (Galatasaray) 7
8. Lamine Yamal (Barcelona) 6
9. Luis Díaz (Bayern Múnich) 6

Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
