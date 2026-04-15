Mbappé con su premio de consolación: Arde la tabla de goleadores de la Champions League

Kylian Mbappé anotó para el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/bayern-real-madrid-en-vivo-champions-league-munich-mbappe-vinicius-KE30169377" target="_blank">Real Madrid en la eliminación</a></b> frente al Bayern Múnich y llegó a 15 goles. Lastimosamente ya no podrá seguir aumentando su cuota.Su perseguidos más cercano <b>es el inglés Harry Kane</b>, que también se hizo presente también en el enfrentamiento donde el Bayern Múnich derrotó a los blancos.<b>TABLA DE GOLEADORES CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026<br /><br />1. Kylian Mbappé</b> (Real Madrid) 15<br /><b>2. Harry Kane</b> (Bayern Múnich) 12<br /><b>3. Anthony Gordon</b> (Newcastle) 10<br /><b>4. Julián Álvarez (</b>Atlético Madrid) 9<br /><b>5. Khvicha Kvarastskhelia</b> (PSG) 8<br /><b>6. Erling Haaland</b> (Manchester City) 8<br /><b>7. Víctor Osimhen </b>(Galatasaray) 7<br /><b>8. Lamine Yamal </b>(Barcelona) 6<br /><b>9. Luis Díaz </b>(Bayern Múnich) 6