Laporta explota tras fracaso del Barcelona y señala los errores del árbitro: "Fue una vergüenza; nos perjudicaron gravemente"

Asimismo, aunque no se olvidó de felicitar al <b>Atlético </b>por su pase a semifinales, <b>Laporta </b>confirmó que el directivo <b>Rafael Yuste</b> le ha trasladado que el club volverá a hacer "una queja formal" a la UEFA, después de que la primera fuese desestimada por "inadmisible".<br />Visiblemente enfadado, <b>Laporta</b>, que tomará posesión del cargo el 1 de julio, calificó de "sinvergüenzas" a todos aquellos que aún sostienen que los árbitros favorecen al <b>Barcelona</b>, e insistió en concentrarse en LaLiga para acabar de sentenciar un campeonato en el que aventajan en nueve puntos al <b>Real Madrid</b>."La verdad es que, si conseguimos ganar esta Liga, sería una competición muy trabajada. Y, sumada a la del año pasado, serían dos Ligas consecutivas. Ahora tenemos que centrarnos en eso. No será fácil, porque no hay nada decidido, pero el equipo está cada vez mejor. De momento, contamos con una ventaja de nueve puntos respecto al segundo y esperamos mantener esta dinámica", cerró.