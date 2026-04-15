Laporta explota tras fracaso del Barcelona y señala los errores del árbitro: "Fue una vergüenza; nos perjudicaron gravemente"

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, calificó este miércoles de "vergüenza" el arbitraje llevado a cabo por el francés Clément Turpin en la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Atlético, que supuso la eliminación del conjunto azulgrana. "El arbitraje de ayer, tanto sobre el terreno de juego como desde el VAR, fue una vergüenza. Lo que ocurrió no es admisible, y menos aún que vuelva a repetirse. Las decisiones tomadas perjudicaron gravemente los intereses del Barça. Es algo intolerable", señaló Laporta a su llegada al Real Club Tenis de Barcelona-1899.

El mandatario, que tenía programado un almuerzo coincidiendo con la disputa del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, enumeró una a una las acciones que, a su juicio, perjudicaron al club catalán y le indignaron. "Nos expulsaron a un jugador en una acción en la que Koundé podía llegar perfectamente al balón; no era el último hombre. El árbitro señaló amarilla, que era lo que correspondía, pero el VAR le hizo rectificar en otra decisión equivocada", empezó a enumerar sobre la expulsión de Eric García. "El gol de Ferran Torres era válido, el penal sobre Dani Olmo era claro, y la acción sobre Fermín, valorenla como quieran, pero es intolerable. Le abrieron completamente el labio superior y tuvo que ser atendido y suturado, sufriendo muchísimo, y ni siquiera se señaló falta ni se mostró tarjeta. No es admisible", añadió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE