Real Madrid va por la remontada ante el Bayern: hora y por dónde ver hoy la batalla de la Champions League

El camino del Real Madrid hacia las semifinales de la Champions League pasa por remontar en el Allianz Arena el 1-2 que logró el Bayern en el partido de ida de cuartos de final.

Los jugadores del equipo blanco son conscientes del complicado reto y su técnico Álvaro Arbeloa ha dejado constancia de que esta noche lo van a intentar hasta el final.

"Si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid y vamos a ir con todo por la victoria en Alemania", indicó el DT español nada más finalizar el partido de ida en el Santiago Bernabéu.

La declaración de intenciones es clara y la misión es muy difícil, pero el Real Madrid, rey de la competición con 15 Copas de Europa, quiere firmar hoy un nuevo capítulo en el extenso libro de las remontadas.

Los blancos no podrán contar con Tchouameni, sancionado, y los lesionados Asencio, Courtois y Rodrygo. "Podemos hacerlo, estamos convencidos de ello", dijo Arbeloa en la conferencia de prensa previa. Por su parte, Bellingham destacó: "Es una final y vamos a darlo todo para ganar".

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Por su parte, el Bayern Múnich de Vincent Kompany llega a la cita tras golear a domicilio al St. Pauli (0-5) y lidera una Bundesliga de forma destacada.

Con este partido los bávros alargan a 15 la racha de encuentros que encadena sin conocer la derrota (13 victorias y 2 empates). Su máximo goleador es Harry Kane, con 49 tantos: 31 en Bundesliga, 11 en la Champions, 6 en la Copa y 1 en la Supercopa.