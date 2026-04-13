Golazo de rabona desde fuera del área que va directo al Puskás: ¡una locura del defensor!

El marcador permaneció sin cambios hasta el minuto 80, cuando <b>El Jabali </b>resolvió con un recurso técnico. El central, de 28 años, ejecutó una rabona a un metro del área que envió la pelota al ángulo superior. El tanto fue celebrado con una euforia desbordada por parte del autor y en las redes sociales los usuarios ya lo catalogan como el mejor tanto de 2026. La jugada decisiva fue asistida por <b>Adam Brika</b>, quien encontró de frente al defensor y sin dudar lo habilitó para que definiera de manera inesperada.