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Golazo de rabona desde fuera del área que va directo al Puskás: ¡una locura del defensor!

Driss El Jabali, zaguero central del Maghreb Fez, anotó un tremendo golazo de rabona para la victoria sobre Wydad Casablanca.

2026-04-13

El Maghreb Fez se colocó en la cima de la liga marroquí con un triunfo por la mínima frente al Wydad Casablanca (1-0), gracias a una jugada que rompió la lógica y el silencio en el estadio Complexe sportif de Fes.

El zaguero Driss El Jabali fue el autor de un golazo de rabona desde afuera del área que dejó sin reacción a la defensa rival y que lo posiciona como candidato inmediato al Premio Puskás.

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El marcador permaneció sin cambios hasta el minuto 80, cuando El Jabali resolvió con un recurso técnico. El central, de 28 años, ejecutó una rabona a un metro del área que envió la pelota al ángulo superior. El tanto fue celebrado con una euforia desbordada por parte del autor y en las redes sociales los usuarios ya lo catalogan como el mejor tanto de 2026.

La jugada decisiva fue asistida por Adam Brika, quien encontró de frente al defensor y sin dudar lo habilitó para que definiera de manera inesperada.

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El Jabali se atrevió con un remate que deslumbró con el gesto técnico de la rabona. El impacto sorprendió inmediatamente al público presente y el video del tanto se viralizó por todas partes, donde el público abrió el debate sobre si es merecedor del Premio Puskás.

El Wydad Casablanca, uno de los clubes más tradicionales de Marruecos y participante reciente en el Mundial de Clubes, no pudo revertir la desventaja en su visita.

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