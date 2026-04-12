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Toni Kroos volverá al Real Madrid después de dos años: "La decisión es firme"

La entidad merengue planea incorporar al exfutbolista a su estructura deportiva a partir de la próxima temporada.

  • Toni Kroos volverá al Real Madrid después de dos años: La decisión es firme
2026-04-12

Toni Kroos se retiró del fútbol profesional en 2024 y su marcha dejó secuelas que todavía perduran en el Real Madrid. Tras su adiós, el equipo blanco perdió un liderazgo y unas cualidades que a día de hoy todavía añora sobre el campo, especialmente luego de que Luka Modric también se fuera del club para poner rumbo al Milan.

"Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel", escribió Kroos en un comunicado con el que anunciaba su retirada.

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Sin embargo, el diario AS dio a conocer este domingo que el teutón podría estar cerca de regresar al Real Madrid. El citado medio publica que los blancos están preparando su vuelta de cara al próximo curso, si bien todavía no está claro el rol que tendrá.

Obviamente, no será como futbolista, pero tendrá un papel en la estructura deportiva de la institución. Kroos sigue viviendo en la capital española, donde tiene su vida hecha y además abrió la 'Toni Kroos Academy', con la que incluso llegó a jugar un amistoso en Valdebebas contra el equipo benjamín del Real Madrid.

El periodista José Félix Díaz apunta que "en Valdebebas ya lo han decidido" y que el deseo de la directiva merengue es que el alemán "pase a formar parte de la estructura deportiva".

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"La decisión es firme. Consideran que su aportación al día a día en Valdebebas e incluso en el club puede ayudar al crecimiento de la entidad como tal, más allá del papel que se le asigne en caso de cerrar un acuerdo definitivo para la vuelta a la que sigue siendo su casa", añade.

En total fueron 10 temporadas de Kroos en el Real Madrid, al que llegó procedente del Bayern Múnich por solo 25 millones de euros. Disputó 465 partidos en total, anotando 28 goles y alzando un total de 22 títulos, entre los que destacan cuatro Champions League y cuatro ligas españolas.

Ahora, Kroos regresará al club con el que se convirtió en leyenda y con la intención de poner su granito de arena en un proyecto que a nivel deportivo ha dejado mucho que desear desde su marcha.

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