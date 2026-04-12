Toni Kroos volverá al Real Madrid después de dos años: "La decisión es firme"

<b>Toni Kroos </b>se retiró del fútbol profesional en 2024 y su marcha dejó secuelas que todavía perduran en el <b>Real Madrid</b>. Tras su adiós, el equipo blanco perdió un liderazgo y unas cualidades que a día de hoy todavía añora sobre el campo, especialmente luego de que <b>Luka Modric </b>también se fuera del club para poner rumbo al Milan."Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel", escribió <b>Kroos </b>en un comunicado con el que anunciaba su retirada.