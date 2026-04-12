Toni Kroos volverá al Real Madrid después de dos años: "La decisión es firme"

Toni Kroos se retiró del fútbol profesional en 2024 y su marcha dejó secuelas que todavía perduran en el Real Madrid. Tras su adiós, el equipo blanco perdió un liderazgo y unas cualidades que a día de hoy todavía añora sobre el campo, especialmente luego de que Luka Modric también se fuera del club para poner rumbo al Milan. "Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel", escribió Kroos en un comunicado con el que anunciaba su retirada.

Sin embargo, el diario AS dio a conocer este domingo que el teutón podría estar cerca de regresar al Real Madrid. El citado medio publica que los blancos están preparando su vuelta de cara al próximo curso, si bien todavía no está claro el rol que tendrá. Obviamente, no será como futbolista, pero tendrá un papel en la estructura deportiva de la institución. Kroos sigue viviendo en la capital española, donde tiene su vida hecha y además abrió la 'Toni Kroos Academy', con la que incluso llegó a jugar un amistoso en Valdebebas contra el equipo benjamín del Real Madrid. El periodista José Félix Díaz apunta que "en Valdebebas ya lo han decidido" y que el deseo de la directiva merengue es que el alemán "pase a formar parte de la estructura deportiva". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE