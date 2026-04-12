Internacionales

Florentino Pérez previo a la batalla contra Bayern: "Ustedes, que han dedicado su vida al Real Madrid..."

El presidente blanco dio un discurso en el que asegura que su equipo siempre pelea hasta el final por ganar título.

  • Florentino Pérez previo a la batalla contra Bayern: Ustedes, que han dedicado su vida al Real Madrid...
2026-04-12

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró este domingo, durante el acto de entrega de insignias de 2026 a los socios blancos, que en su club "nadie se rinde" porque año tras año, hasta el último momento, lucha por intentar sumar títulos.

Después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2), caer en los octavos de final de la Copa del Rey con el Albacete (3-2) y colocarse a nueve puntos de distancia del líder de LaLiga cuando restan siete jornadas, al Real Madrid solo le queda una bala para ganar un título: la Champions League.

Toni Kroos volverá al Real Madrid después de dos años: "La decisión es firme"

Para ello, debe remontar el miércoles el 1-2 que consiguió el Bayern Múnich tras conquistar el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez, en su discurso ante los socios, dejó claro que su equipo siempre pelea hasta el último instante por conseguir trofeos.

"Ustedes, que han dedicado su vida al Real Madrid, saben bien que aquí nadie se rinde y que vamos a seguir luchando, año tras año, hasta el último momento para intentar seguir sumando títulos al mayor palmarés de la historia del deporte, que es el que tiene el Real Madrid", declaró.

"Venimos de ganar 58 títulos en los últimos 15 años, entre ellos 6 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto. Esto demuestra nuestro nivel de autoexigencia, pero también nos lleva a hacer una reflexión: que valoremos las cosas en su justa medida y que seamos conscientes de las dificultades de conseguir cada triunfo y cada título", agregó.

También destacó cómo se encuentra en estos momentos su estadio, el Santiago Bernabéu, del que dijo que ahora está dotado de "mayor confort y seguridad" con la vista puesta en los aficionados y socios.

"Está preparado para que ningún partido, ningún evento, se vea alterado por las condiciones meteorológicas, y convertido en un icono vanguardista, moderno y uno de los grandes epicentros turísticos de nuestra ciudad. Es un orgullo para Madrid y para España", comentó.

También dijo estar orgulloso de la estabilidad económica del Real Madrid y destacó que es un club que lidera "los principales ránkings económicos internacionales y los de mayor prestigio".

Real Madrid cierra su primer fichaje de la temporada 2026-27: regresa al equipo por 9 millones de euros

Además, transmitió a los socios que suman 50 y hasta 60 años con el carnet que eso es algo extraordinario y una gran responsabilidad. "La de seguir transmitiendo a las nuevas generaciones lo que representa formar parte de este club, el club de las 26 Copas de Europa: 15 Copas de Europa de fútbol y 11 Copas de Europa de baloncesto".

Por último, habló sobre la universalidad del madridismo como gran fortaleza y señaló que 700 millones de personas están unidas a través de las redes sociales.

"Sienten el madridismo como algo que es universal, que traspasa todas las fronteras. Lo hemos vuelto a ver en el reciente documental que ha estrenado el club: En el Corazón de la Decimoquinta. Madridistas de todos los rincones del mundo emocionados por haber conseguido la última Copa de Europa, en Wembley. La sexta Copa de Europa que hemos ganado en los últimos 10 años", finalizó.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencias EFE

Champions League
|
Florentino Pérez
|
Real Madrid
|
Bayern Múnich
|