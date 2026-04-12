Florentino Pérez previo a la batalla contra Bayern: "Ustedes, que han dedicado su vida al Real Madrid..."

También destacó cómo se encuentra en estos momentos su estadio, el Santiago Bernabéu, del que dijo que ahora está dotado de "mayor confort y seguridad" con la vista puesta en los aficionados y socios."Está preparado para que ningún partido, ningún evento, se vea alterado por las condiciones meteorológicas, y convertido en un icono vanguardista, moderno y uno de los grandes epicentros turísticos de nuestra ciudad. Es un orgullo para Madrid y para España", comentó.También dijo estar orgulloso de la estabilidad económica del <b>Real Madrid</b> y destacó que es un club que lidera "los principales ránkings económicos internacionales y los de mayor prestigio".<br />