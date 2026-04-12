Florentino Pérez previo a la batalla contra Bayern: "Ustedes, que han dedicado su vida al Real Madrid..."

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró este domingo, durante el acto de entrega de insignias de 2026 a los socios blancos, que en su club "nadie se rinde" porque año tras año, hasta el último momento, lucha por intentar sumar títulos. Después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2), caer en los octavos de final de la Copa del Rey con el Albacete (3-2) y colocarse a nueve puntos de distancia del líder de LaLiga cuando restan siete jornadas, al Real Madrid solo le queda una bala para ganar un título: la Champions League.

Para ello, debe remontar el miércoles el 1-2 que consiguió el Bayern Múnich tras conquistar el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez, en su discurso ante los socios, dejó claro que su equipo siempre pelea hasta el último instante por conseguir trofeos. "Ustedes, que han dedicado su vida al Real Madrid, saben bien que aquí nadie se rinde y que vamos a seguir luchando, año tras año, hasta el último momento para intentar seguir sumando títulos al mayor palmarés de la historia del deporte, que es el que tiene el Real Madrid", declaró. "Venimos de ganar 58 títulos en los últimos 15 años, entre ellos 6 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto. Esto demuestra nuestro nivel de autoexigencia, pero también nos lleva a hacer una reflexión: que valoremos las cosas en su justa medida y que seamos conscientes de las dificultades de conseguir cada triunfo y cada título", agregó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

También destacó cómo se encuentra en estos momentos su estadio, el Santiago Bernabéu, del que dijo que ahora está dotado de "mayor confort y seguridad" con la vista puesta en los aficionados y socios. "Está preparado para que ningún partido, ningún evento, se vea alterado por las condiciones meteorológicas, y convertido en un icono vanguardista, moderno y uno de los grandes epicentros turísticos de nuestra ciudad. Es un orgullo para Madrid y para España", comentó. También dijo estar orgulloso de la estabilidad económica del Real Madrid y destacó que es un club que lidera "los principales ránkings económicos internacionales y los de mayor prestigio".

