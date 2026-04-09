Mbappé muestra como quedó su rostro tras sufrir una agresión: "Los tres puntos de la vergüenza"

Kylian Mbappé no se entrenó este domingo junto al resto del grupo por precaución después de recibir tres puntos en su ceja derecha a causa del golpe que sufrió durante el partido ante el Girona (1-1), según informó el Real Madrid a través de su página web. A tres días de enfrentarse al Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el delantero francés no pudo practicar junto con sus compañeros, que regresaron al trabajo tras un día de descanso.

Mbappé sufrió un duro golpe al final del encuentro contra el Girona. En el minuto 85, se internó en el área y Vitor Reis le dio un codazo. Acabó ensangrentado y el equipo blanco enfadado porque el árbitro Arberola Rojas no señaló penalt. Además, el VAR no llamó al silbante para revisar la jugada. Desde el interior del club califican esta agresión sobre Kylian como "los tres puntos de la vergüenza", de acuerdo a las declaraciones que recoge el diario Marca.