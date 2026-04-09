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Mbappé muestra como quedó su rostro tras sufrir una agresión: "Los tres puntos de la vergüenza"

El delantero francés no entrenó esta mañana con sus compañeros por precaución y muestra los puntos en su ceja.

  • Mbappé muestra como quedó su rostro tras sufrir una agresión: Los tres puntos de la vergüenza
2026-04-09

Kylian Mbappé no se entrenó este domingo junto al resto del grupo por precaución después de recibir tres puntos en su ceja derecha a causa del golpe que sufrió durante el partido ante el Girona (1-1), según informó el Real Madrid a través de su página web.

A tres días de enfrentarse al Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el delantero francés no pudo practicar junto con sus compañeros, que regresaron al trabajo tras un día de descanso.

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Mbappé sufrió un duro golpe al final del encuentro contra el Girona. En el minuto 85, se internó en el área y Vitor Reis le dio un codazo. Acabó ensangrentado y el equipo blanco enfadado porque el árbitro Arberola Rojas no señaló penalt. Además, el VAR no llamó al silbante para revisar la jugada.

Desde el interior del club califican esta agresión sobre Kylian como "los tres puntos de la vergüenza", de acuerdo a las declaraciones que recoge el diario Marca.

Mbappé publicó una foto en sus redes sociales para mostrar la herida en su ceja derecha.

Mbappé publicó una foto en sus redes sociales para mostrar la herida en su ceja derecha.

El galo fue la única ausencia junto a los lesionados Thibaut Courtois y Rodrygo, que continúan con sus procesos de recuperación. Mbappé podría reincorporarse el lunes a los entrenamientos y tendría dos días para preparar junto al resto del grupo el duelo frente al Bayern.

El Real Madrid debe remontar el 1-2 del choque de ida si quiere mantenerse con vida en una competición. La Liga, prácticamente perdida tras empatar ante el Girona, se suma a las pérdidas de la Copa del Rey tras caer ante el Albacete y de la Supercopa de España, competición que perdió en la final contra el Barcelona.

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