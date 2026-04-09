Mbappé muestra como quedó su rostro tras sufrir una agresión: "Los tres puntos de la vergüenza"

El galo fue la única ausencia junto a los lesionados <b>Thibaut Courtois</b> y <b>Rodrygo</b>, que continúan con sus procesos de recuperación. <b>Mbappé</b> podría reincorporarse el lunes a los entrenamientos y tendría dos días para preparar junto al resto del grupo el duelo frente al <b>Bayern</b>.El <b>Real Madrid </b>debe remontar el 1-2 del choque de ida si quiere mantenerse con vida en una competición. La Liga, prácticamente perdida tras empatar ante el <b>Girona</b>, se suma a las pérdidas de la Copa del Rey tras caer ante el <b>Albacete</b> y de la Supercopa de España, competición que perdió en la final contra el <b>Barcelona</b>.