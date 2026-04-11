Kroos explica por qué el Madrid puede remontar al Bayern y señaló al mejor portero de la historia: "Nadie más tiene eso"

Toni Kroos es toda una voz autorizada para hablar sobre la eliminatoria entre Bayern Múnich y Real Madrid de la Champions. El exjugador alemán lo ganó todo con ambos equipos y analizó lo que será la vuelta de los cuartos de final el próximo miércoles en el pódcast 'Einfach mal luppen', que comparte con su hermano Felix. Kroos explica que los blancos aún tiene esperanzas de firmar la remontada en Múnich y afirma que su compatriota Manuel Neuer es el mejor portero de la historia.

Derrota del Real Madrid en la ida "No me sorprendió lo que pasó en el partido, aunque el Bayern firmó una excelente actuación, pero lo que ocurrió después de ponerse 0-2 fue el aspecto más llamativo mentalmente. En los últimos años, el Bayern ha ofrecido buenas actuaciones contra el Real Madrid, pero en los partidos de vuelta a menudo no logra mantener su nivel o asegurar la clasificación, viéndose afectado por pequeños detalles". Factor mental No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Déjenme explicar. La ventaja de 0-2 debía servir para cerrar el partido mentalmente y eliminar cualquier duda sobre el resultado, pero lo que me sorprendió fue que el Bayern empezó a replegarse y a defender con menos intensidad". Dudas en la ida "En ese momento, el Bayern tenía el control total del partido y yo esperaba que siguiera dominando o que incluso ampliara la diferencia. Pensé que mantendría el control mediante la posesión o añadiría un tercer, cuarto y quizás incluso un quinto gol, pero ocurrió todo lo contrario".