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Kroos explica por qué el Madrid puede remontar al Bayern y señaló al mejor portero de la historia: "Nadie más tiene eso"

El exfutbolista alemán dio su punto de vista sobre el duelo entre Bayern y Real Madrid en los cuartos de final de la Champions.

  • Kroos explica por qué el Madrid puede remontar al Bayern y señaló al mejor portero de la historia: Nadie más tiene eso
2026-04-11

Toni Kroos es toda una voz autorizada para hablar sobre la eliminatoria entre Bayern Múnich y Real Madrid de la Champions. El exjugador alemán lo ganó todo con ambos equipos y analizó lo que será la vuelta de los cuartos de final el próximo miércoles en el pódcast 'Einfach mal luppen', que comparte con su hermano Felix.

Kroos explica que los blancos aún tiene esperanzas de firmar la remontada en Múnich y afirma que su compatriota Manuel Neuer es el mejor portero de la historia.

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Derrota del Real Madrid en la ida

"No me sorprendió lo que pasó en el partido, aunque el Bayern firmó una excelente actuación, pero lo que ocurrió después de ponerse 0-2 fue el aspecto más llamativo mentalmente. En los últimos años, el Bayern ha ofrecido buenas actuaciones contra el Real Madrid, pero en los partidos de vuelta a menudo no logra mantener su nivel o asegurar la clasificación, viéndose afectado por pequeños detalles".

Factor mental

"Déjenme explicar. La ventaja de 0-2 debía servir para cerrar el partido mentalmente y eliminar cualquier duda sobre el resultado, pero lo que me sorprendió fue que el Bayern empezó a replegarse y a defender con menos intensidad".

Dudas en la ida

"En ese momento, el Bayern tenía el control total del partido y yo esperaba que siguiera dominando o que incluso ampliara la diferencia. Pensé que mantendría el control mediante la posesión o añadiría un tercer, cuarto y quizás incluso un quinto gol, pero ocurrió todo lo contrario".

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Gol de Mbappé

"El error cometido por Upamecano contra Vinícius fue un punto de inflexión en el partido. Después de eso, el Madrid mostró su carácter y creó varias ocasiones peligrosas entre los minutos 60 y 75 a pesar de ir perdiendo 0-2”​​

Neuer

"Para mí, es el mejor de todos los tiempos, es el único portero al que realmente es divertido verlo jugar. Lo que hace se ve muy bien. Sigue teniendo su propio estilo único. Nadie más tiene eso. Su presencia, sus movimientos, su elegancia... Es increíble".

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