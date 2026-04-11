Kroos explica por qué el Madrid puede remontar al Bayern y señaló al mejor portero de la historia: "Nadie más tiene eso"

<b>Gol de Mbappé</b>"El error cometido por Upamecano contra Vinícius fue un punto de inflexión en el partido. Después de eso, el Madrid mostró su carácter y creó varias ocasiones peligrosas entre los minutos 60 y 75 a pesar de ir perdiendo 0-2”<b>Neuer</b>"Para mí, es el mejor de todos los tiempos, es el único portero al que realmente es divertido verlo jugar. Lo que hace se ve muy bien. Sigue teniendo su propio estilo único. Nadie más tiene eso. Su presencia, sus movimientos, su elegancia... Es increíble".