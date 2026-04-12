Tabla de posiciones Serie A: Inter acaricia el Scudetto tras vencer al Como; Napoli tropieza y Milan fue goleado

El <b>Milan</b>, por su parte, sufrió una durísima derrota ayer en San Siro contra el <b>Udinese </b>(0-3) y se sitúa a 12 puntos del líder, por lo que necesita un tremendo milagro para seguir peleando por el título, aunque es muy difícil. La <b>Juventus </b>es cuarto en la clasificación con 60 puntos luego de vencer por la mínima al <b>Atalanta </b>mientras que el <b>Como </b>baja al quinto lugar y se queda con 58 tras caer en casa ante el <b>Inter</b>. Solo restan seis fechas para que termine el campeonato italiano y todo apunta a que el <b>Inter </b>dara la vuelta olímpica en el primer año de <b>Chivu </b>como entrenador del equipo.