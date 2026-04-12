Tabla de posiciones Serie A: Inter acaricia el Scudetto tras vencer al Como; Napoli tropieza y Milan fue goleado

El Inter que dirige Cristian Chivu se impuso de visita este domingo sobre el Como de Cesc Fábregas (3-4) en un partidazo de la jornada 32 de la Serie A, y vuela hacia el Scudetto. Los nerazzurros lograron remontar el 2-0 que habían marcado Alex Valle (36') y Nico Paz (45') para el Como. El francés Marcus Thuram al filo del descanso (45+1') y recién empezando el segundo tiempo (49') firmó el empate, y luego Denzel Dumfries también se apuntó un doblete para sentenciar la sufrida victoria (58' y 72').

El equipo de Fábregas anotó el tercero desde el manchón penal ejecutado por Lucas Da Cunha en el 89' y apretó buscando la igualada en el descuento, mientras que el Inter se defendía con los dientes para sacar el resultado. Cabe mencionar que Lautaro Martínez vio el triunfo de su escuadra desde el banquillo. El 'Toro' argentino había regresado tras su lesión en el duelo pasado contra la Roma anotando dos tantos (5-2), pero esta noche no tuvo minutos. Con este triunfo, el Inter suma 75 puntos y lidera en solitario la liga italiana. Se coloca a nueve de un Napoli que empató más temprano en campo del Parma (1-1). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El Milan, por su parte, sufrió una durísima derrota ayer en San Siro contra el Udinese (0-3) y se sitúa a 12 puntos del líder, por lo que necesita un tremendo milagro para seguir peleando por el título, aunque es muy difícil. La Juventus es cuarto en la clasificación con 60 puntos luego de vencer por la mínima al Atalanta mientras que el Como baja al quinto lugar y se queda con 58 tras caer en casa ante el Inter. Solo restan seis fechas para que termine el campeonato italiano y todo apunta a que el Inter dara la vuelta olímpica en el primer año de Chivu como entrenador del equipo.