Estrella del Real Madrid es el villano: así fue el agónico triunfo de Senegal ante Marruecos en la Copa Africana de Naciones

Ejecutó un tiro suave y centrado que agarró sin problemas <b>Edouard Mendy</b>. El partido, que bordeó el escándalo, se sosegó. Supuso una condena para Brahim, que de ser el máximo goleador en la competición se quedó con la imagen de la frustración de todo el país que había depositado toda su ilusión en este torneo que organizó.Después, <b>Senegal </b>no desperdició su ocasión y al inicio de los treinta minutos extra <b>Pape Gueye </b>recibió el balón de <b>Idrissa Gueye </b>y su zapatazo superó a <b>Bono</b>, impecable hasta ese momento. No desaprovechó el conjunto senegalés la ocasión para amarrar el segundo trofeo continental de su historia y alargar el maleficio de más de medio siglo de su rival.Todo cambió en el partido con el agarrón que reclamó con insistencia <b>Brahim Diáz </b>de El Hadji Malick Diouf en el minuto 100 y que llevó al árbitro a verlo en el VAR, que le convenció.La jugada desencadenó un final embarullado y polémico que llevó a <b>Senegal </b>a amenazar con abandonar el partido antes del final. El seleccionador senegalés Pape Thiaw incitó a sus futbolistas a abandonar el terreno de juego. Todos los futbolistas menos <b>Sadio Mane </b>se marcharon al vestuario como protesta mientras <b>Marruecos </b>y el árbitro permanecieron en el campo. Los jugadores visitantes volvieron y <b>Brahim </b>tomó la responsabilidad de lanzar la pena máxima.