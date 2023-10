Se compara con leyendas del Barcelona: “He visto a Ronaldinho, Messi y Neymar, pero, en el campo, me sale solo”

“Los jugadores del Barça me felicitaron y me dijeron que parara de correr a mitad del partido”, dijo Bryan a la plataforma televisiva DAZN tras el duelo.

“Desde pequeño, siempre he jugado al fútbol en la calle, salía de entrenar y me iba a jugar, es mi fuerte”.

“ Fue la primera vez que hablé con Luis de la Fuente y me dijo que estoy porque me lo he ganado, que sea yo, que juegue como siempre, sea atrevido y descarado”, dijo en rueda de prensa.

El recibimiento de sus compañeros

En el campo, todavía no me ha sorprendido ninguno porque no hemos podido hacer nada que te sorprenda, pero, como personas, me han sorprendido todos. Son grandísimos jugadores y me han acogido muy bien.”

Su ídolo y sus regates únicos

Bryan Zaragoza desveló que su “ídolo de pequeño fue Leo Messi” y que disfrutaba por Youtube de los regates de Ronaldinho. “Si soy sincero, a veces, he visto en Youtube a Ronaldinho, pero la verdad es que a mí los regates me salen solos. También miré a Messi y Neymar, pero, en el campo, me sale solo”.

Disfruta cada partido

“Yo lo primero que pienso cuando salgo al campo es en disfrutar. Si no lo haces, no juegas al fútbol por lo que juegas. Para mí, es lo primero de todo. Mi reto es seguir aprendiendo y mejorando día a día; desde ahí, ir más arriba”, sentenció.