Ancelotti: Deja claro el tema Hazard y su salida del Real Madrid; confirma cambios para la Copa del Rey

Real Madrid se mide el jueves al Elche por los octavos de final de la Copa del Rey. El equipo blanco llega al cotejo luego de ganar la Supercopa en Arabia Saudita.

Carlo Ancelotti, quien le da interés a todos los torneos, quiere ganar esta edición como en su primera etapa y quiere evitar sorpresas contra su rival de turno.

Eso sí, el italiano confirmó que Courtois no iba a jugar y para lanzar su alineación deberá evaluar la situación de cada jugador de la plantilla.

LA CONFERENCIA DE ANCELOTTI

El adiós de una leyenda como Paco Gento”Quería comenzar con un recuerdo para nuestro Paco Gento, una figura irrepetible que se quedará para siempre en nuestros corazones”.

Su trato con Gento

”Me lo encontré algunas veces en la primera etapa, en esta segunda no. He hablado con su mujer y me ha contado anécdotas. Era una persona muy sencilla, como las que me gustan habitualmente”.

Elche, un duro rival y con bajas

“Es una final, una eliminatoria que nos da mucha ilusión, como todas las competiciones. Necesitamos estar preparados porque el Elche está en una buena dinámica, habiendo ganado siete de los últimos diez partidos. Hoy hemos tenido la indisposición de Courtois, que no podrá jugar el partido. Tenemos las bajas también de Asensio, Vallejo Mariano y Carvajal”.