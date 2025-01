El palo de Cholo Simeone al Barcelona por Dani Olmo: “espero que se mantengan las normas”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, contestó este viernes hasta tres preguntas sobre la situación Dani Olmo, al que el Barcelona no logró mantener inscrito en LaLiga antes de la fecha límite del pasado 31 de diciembre y de la que expuso que espera que “simplemente se mantengan las normas para todos”.

“Y, evidentemente, no tengo ninguna duda que sucederá de esa manera. Si tiene que seguir jugando, bienvenido sea; y, si las normas no dan para que pueda jugar, no podrá jugar”, añadió el técnico argentino durante la rueda de prensa de este viernes en Majadahonda, en la víspera del duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Marbella.