“Nunca quise dejar el City, pero Pep Guardiola dijo que no podía irme a préstamo, era quedarme o ser vendido”

Los azules están en media tabla de la Premier League y el único que brilla es Palmer. Sus ocho goles y siete asistencias en 21 partidos lo demuestran.

Ahora, en una entrevista con Sky Sports ha revelado que nunca quiso irse del Manchester City, pero lo hizo porque lo pusieron en jaque.

Así, Pep Guardiola le dijo que “después de uno o dos años, él (Cole Palmer) me dijo que no quería jugar aquí (en el City)”. El entrenador del equipo ‘citizen’ manifestó que le dijo a Palmer: “Se va Mahrez, tienes una oportunidad. Pero me respondió: ‘Me quiero ir’. Y yo le dije: ‘¡Vete!”.