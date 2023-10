¿Isco y Sergio Ramos dentro? Luis de la Fuente anuncia la lista de convocados de España para los duelos clasificatorios a la Eurocopa 2024

Luis de la Fuente dio la nueva convocatoria de la Selección Española para los partidos de este mes en la fase de clasificación para la Eurocopa.

La Selección de España se mide el 12 de octubre en Sevilla a Escocia y tres días más tarde visitará a Noruega en dos partidos importantes para la clasificación a la Eurocopa de 2024 en Alemania.

El centrocampista del Athletic de Bilbao, Oihan Sancet y el defensa del Real Madrid, Fran García son las principales novedades de España de cara a los partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2024 contra Escocia y Noruega de la próxima semana.

“Nos da mucho alegría (Sancet), juega entre líneas muy bien, está en un momento fuerte del Athletic, nos ofrece llegada y juego interior, tiene un potencial fantástico y encaja en nuestra idea”, afirmó tras la publicación de la lista, el seleccionador español, Luis de la Fuente, asegurando que “confiamos en él”.

El lateral del Real Madrid no tiene los minutos de los que gozaba el pasado año en el Rayo Vallecano, pero “es normal que tenga esos picos cuando llega un club como el Real Madrid”, consideró De la Fuente.

Del mismo modo, el seleccionador Luis de la Fuente ha vuelto a llamar a Jesús Navas, que jugó por última vez con España en la final a cuatro de la Liga de Naciones en junio pasado.

También regresa a la selección el delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, cuya última aparición con la Roja se remonta a marzo pasado y De la Fuente no ha dudado en volver a llamar al joven Lamine Yamal.

AUSENCIAS: De la Fuente no ha podido contar para esta ventana internacional con los lesionados Dani Olmo y Marco Asensio. “Nos estamos jugando la clasificación de la Eurocopa y podemos dejarla sentenciada matemáticamente en dos partidos”, consideró Luis de la Fuente.

ISCO: La prelista de 49 no excluye a los jugadores que no están en ella. Sería mucho más fácil hacer una lista de 300 y nos quitamos de problemas. Hay muchísimos españoles muy buenos. Tengo la suerte de poder elegir entre cuatro o cinco por posición. Tengo que tomar la decisión yo con los análisis que hago y he elegido a los que están aquí. Animo a los jugadores que sigan trabajando para poder estar aquí”.

SERGIO RAMOS: “El debate lo alimenta la gente. No entiendo que nos centremos sobre unos sólo. Yo tengo que elegir una serie de jugadores entre una serie de 300 y elijo a 23. No entiendo que estemos pendientes de él aunque soy admirador de él. Si no viene es por algo. Si vienen otros, vienen otros”.

La Roja marcha en segunda posición del grupo A de clasificación con nueve puntos, a seis del líder Escocia, y con dos de ventaja sobre Noruega.

España tratará de tomarse la revancha sobre Escocia contra la que perdió en marzo pasado.

“Nuestro equipo no es el de marzo, ni el de junio, somos un poquito mejores, hemos aprendido la lección y vamos a intentar estar al máximo nivel”, concluyó el seleccionador español

-CONVOCATORIA-

Porteros: Unai Simón, Kepa Arrizabalaga y David Raya.

Defensas: Dani Carvajal, Le Normand, David García, Pau Torres, Aymeric Laporte, Alejandro Balde, Fran García y Jesús Navas.

Centrocampistas: Rodrigo Hernández, Gavi, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Oihan Sancet y Fabián Ruiz.

Delanteros: Álvaro Morata, Joselu, Mikel Oyarzabal, Yéremi Pino, Ferran Torres, Nico Williams y Lamine Yamal.