¿Quiénes regresan? Reinaldo Rueda revelará este viernes convocatoria de Honduras para juegos ante Cuba con varias novedades

Pero antes de eso, el técnico Reinaldo Rueda despejará las dudas al revelar el viernes el listado oficial de convocados en los que aparecerán nombres que no estuvieron en la doble Fecha FIFA de septiembre.

Estos dos partidos frente a los cubanos son tan importantes que Rueda tendrá a lo mejor del país, pues Honduras se juega el pase al Final Four de Concacaf y la posibilidad de pelear el boleto directo a la Copa América del 2024.

En los últimos días, Rueda junto a sus ayudantes despejaron algunas dudas para esta nueva convocatoria y habrá muchos regresos, principalmente de algunos jugadores que no estuvieron por lesión, principalmente legionarios y otros del campo nacional que están mostrando buen nivel.

Una de las dudas es la presencia del volante del Inter de Miami de la MLS, David Ruiz, futbolista que ya debutó en la Bicolor, pero su agente, Pedro Nery, dejó en duda su presencia al asegurar que el hijo de padres catrachos, pero residente en EUA, todavía no sabe si defenderá las cinco estrellas o se decantará por las barras y las estrellas.

“David tiene un valor sentimental con Honduras y Estados Unidos, es una decisión muy difícil porque tiene interés de las dos y él debe tomar la mejor decisión”.

Quien sí pelea por un puesto en la H es el defensa del Real España, Devron García, quien quiere demostrar su capacidad en la Bicolor. “Uno siempre quiere estar en la Selección y por eso trabaja en el equipo, gracias a Dios que el profe me viene llamando. Siempre sueña uno estar en la Selección, no solo estar. Estoy esperando que se siga dando, la mentalidad no solo es estar, sino ser titular”.