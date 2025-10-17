Volvería a la Champions League: la llamada que le hizo Mourinho al delantero para que se salga de Arabia y regrese a Europa

Entre ambos, Mou y Karim, existe una relación de respeto y afecto que nació durante su etapa en el Real Madrid. Mourinho fue uno de los primeros en respaldar al francés cuando le costaba adaptarse al club blanco, y desde entonces han mantenido contacto a lo largo de los años.Según la información del medio español, el técnico portugués ya levantó el teléfono para hacerle una propuesta directa. Benzema, actualmente en el Al-Ittihad de Arabia Saudita, se lo está pensando.Su idea inicial era continuar en el país árabe, donde es uno de los grandes nombres del proyecto saudí, pero la posibilidad de volver a competir en Europa lo motiva, especialmente en la Champions League.