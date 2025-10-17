Volvería a la Champions League: la llamada que le hizo Mourinho al delantero para que se salga de Arabia y regrese a Europa

Hace unos días, el periodista turco Ekrem Konur reveló que el Benfica seguía de cerca como se encontraba la situación de Karim Benzema en el Al-Ittihad de Arabia Saudí. Sin embargo, el jueves pasado el diario Marca ha asegurado que José Mourinho ya ha contactado directamente con el ex delantero del Real Madrid para convencerlo de sumarse a su nuevo proyecto en Lisboa.

El entrenador portugués firmó con el Benfica el 18 de septiembre, apenas unas semanas después de su salida del Fenerbahçe, donde fue cesado tras quedar fuera en la previa de la Champions League. El destino quiso que regresara, 25 años después, al club con el que comenzó su historia como técnico profesional. Desde su llegada, Mourinho ha insistido en reforzar el ataque con un delantero de clase mundial, alguien capaz de marcar diferencias y aportar experiencia. Y en esa búsqueda, el nombre de Karim Benzema surge como su gran objetivo.

LO TIENE CLARO

Entre ambos, Mou y Karim, existe una relación de respeto y afecto que nació durante su etapa en el Real Madrid. Mourinho fue uno de los primeros en respaldar al francés cuando le costaba adaptarse al club blanco, y desde entonces han mantenido contacto a lo largo de los años. Según la información del medio español, el técnico portugués ya levantó el teléfono para hacerle una propuesta directa. Benzema, actualmente en el Al-Ittihad de Arabia Saudita, se lo está pensando. Su idea inicial era continuar en el país árabe, donde es uno de los grandes nombres del proyecto saudí, pero la posibilidad de volver a competir en Europa lo motiva, especialmente en la Champions League.