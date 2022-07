Georgina Rodríguez da una nueva pista del equipo donde podría jugar Cristiano Ronaldo en la temporada 2022-23

El United no se ha cansado en repetir que Cristiano Ronaldo, a quien le queda un año de contrato, no está en venta. A pesar de rumores del supuesto interés de equipos como el Bayern, el Chelsea o el Atlético de Madrid, la hipotética transacción financiera no sería fácil por un jugador que la pasada temporada fue el mejor pagado de la plantilla, con más de 500.000 euros por semana.