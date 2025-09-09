Internacionales

Cristiano Ronaldo volvió a marcar y suma 943: la ventaja sobre Messi e igualó al 'Pescadito' Ruiz en eliminatorias

El capitán portugués anotó en el triunfo sobre Hungría y empató al exdelantero chapín como máximo anotador de las eliminatorias.

2025-09-09

Portugal se impuso este martes en campo de Hungría (2-3) por la segunda fecha de las eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El capitán Cristiano Ronaldo fue protagonista con un tanto de penal y además de igualar un récord histórico.

Los húngaros se habían puesto en ventaja con el gol de Barnabás Varga a los 21 minutos, pero la reacción de la visita se no hizo esperar demasiado tiempo.

Bernardo Silva, volante del Manchester City, conectó con la zurda dentro del área para igualar el tablero a los 36'. La jugada se revisó por el VAR por un supuesto fuera de juego que reclamaron los locales, pero finalmente no existió.

Para el segundo tiempo, Portugal tuvo la gran posibilidad de firmar la remontada desde los 12 pasos y no falló. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Cristiano Ronaldo, quien disparó ajustado al palo derecho del guardameta.

No obstante, Hungría lo empataba con el doblete de Barnabás al 84', pero esta vez el conjunto portugués sentenció la sufrida victoria con el gol de Joao Cancelo tan solo dos minutos más tarde (86').

Con este resultado, Portugal sigue liderando el Grupo F con seis unidades, seguido por Armenia que tiene 3, Hungría se queda con 1 en el tercer puesto al igual que Irlanda en el último lugar.

La actividad se vuelve a poner en marcha en octubre, cuando la escuadra lusitana se enfrente contra Irlanda el 11 y reciba a Hungría el 14.

EMPATA CON EL 'PESCADITO' RUIZ

Cabe mencionar Cristiano Ronaldo ya suma 943 tantos en su carrera profesional. El veterano delantero tiene como objetivo llegar los 1.000 antes de su retiro y le saca una ventaja de 64 goles al argentino Leo Messi, que registra 879.

Además, CR7 alcanzó un nuevo récord: junto con el guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruiz son los máximos anotadores de las eliminatorias mundialistas. Ambos tienen 39 dianas en esta fase y el luso podría superar esa marca el próximo mes de octubre.

Messi, que se perderá este martes el último partido eliminatorio contra Ecuador, se quedó con 36 tantos en las eliminatorias, suponiendo que ya no volverá a disputarlas porque el pasado jueves se despidió en la goleada contra Venezuela.

