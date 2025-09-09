Cristiano Ronaldo volvió a marcar y suma 943: la ventaja sobre Messi e igualó al 'Pescadito' Ruiz en eliminatorias

Portugal se impuso este martes en campo de Hungría (2-3) por la segunda fecha de las eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El capitán Cristiano Ronaldo fue protagonista con un tanto de penal y además de igualar un récord histórico. Los húngaros se habían puesto en ventaja con el gol de Barnabás Varga a los 21 minutos, pero la reacción de la visita se no hizo esperar demasiado tiempo.



Bernardo Silva, volante del Manchester City, conectó con la zurda dentro del área para igualar el tablero a los 36'. La jugada se revisó por el VAR por un supuesto fuera de juego que reclamaron los locales, pero finalmente no existió. Para el segundo tiempo, Portugal tuvo la gran posibilidad de firmar la remontada desde los 12 pasos y no falló. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Cristiano Ronaldo, quien disparó ajustado al palo derecho del guardameta. No obstante, Hungría lo empataba con el doblete de Barnabás al 84', pero esta vez el conjunto portugués sentenció la sufrida victoria con el gol de Joao Cancelo tan solo dos minutos más tarde (86').

Con este resultado, Portugal sigue liderando el Grupo F con seis unidades, seguido por Armenia que tiene 3, Hungría se queda con 1 en el tercer puesto al igual que Irlanda en el último lugar. La actividad se vuelve a poner en marcha en octubre, cuando la escuadra lusitana se enfrente contra Irlanda el 11 y reciba a Hungría el 14.

EMPATA CON EL 'PESCADITO' RUIZ