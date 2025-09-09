Cristiano Ronaldo volvió a marcar y suma 943: la ventaja sobre Messi e igualó al 'Pescadito' Ruiz en eliminatorias

<b>Bernardo Silva</b>, volante del <b>Manchester City</b>, conectó con la zurda dentro del área para igualar el tablero a los 36'. La jugada se revisó por el VAR por un supuesto fuera de juego que reclamaron los locales, pero finalmente no existió.Para el segundo tiempo, <b>Portugal </b>tuvo la gran posibilidad de firmar la remontada desde los 12 pasos y no falló. El encargado de ejecutar la pena máxima fue <b>Cristiano Ronaldo</b>, quien disparó ajustado al palo derecho del guardameta.No obstante, <b>Hungría </b>lo empataba con el doblete de <b>Barnabás </b>al 84', pero esta vez el conjunto portugués sentenció la sufrida victoria con el gol de <b>Joao Cancelo</b> tan solo dos minutos más tarde (86').