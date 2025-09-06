Cristiano Ronaldo se luce con doblete: Portugal arranca las eliminatorias al Mundial castigando con una paliza

<b>Joao Cancelo</b>, que había asistido a <b>Joao Félix</b>, firmó el tercero luego de irse al ataque y definir con un zurdazo que fue imposible para la defensa armenia en el 32'. El lateral también se lo dedició a <b>Diogo Jota</b> emulando la famosa celebración del exdelantero del <b>Liverpool</b>.Tras el descanso, <b>Cristiano </b>tenía preparado el mejor gol de la noche. <b>Joao Neves </b>no pudo filtrar un pase y el rebote le quedó al capitán, que sin dudarlo metió un derechazo desde fuera del área para anotar su doblete al 46' y llegar a los 942 tantos en su carrera profesional.