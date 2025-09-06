Cristiano Ronaldo se luce con doblete: Portugal arranca las eliminatorias al Mundial castigando con una paliza

La selección de Portugal debutó este sábado en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial y propinó una contundente paliza sobre Armenia (0-5) en la capital Ereván. El capitán Cristiano Ronaldo y Joao Félix anotaron un doblete cada uno. Fue un partido prácticamente de trámite para la escuadra lusitana, que apenas recibió un par de remates directos a la portería de Diogo Costa y se divirtió en patio ajeno.

Tan solo 10 minutos tardó Portugal para abrir el marcador por medio de Joao Félix. Gran jugada de Joao Cancelo por la derecha para luego enviar el centro y allí estaba el joven atacante que remató de cabeza. Cristiano Ronaldo aumentaría la ventaja tras conectar con la derecha, dentro del área chica, un centro preciso de Pedro Neto. El ariete de 40 años festejó su primer tanto en eliminatorias señalando hacia el cielo para homenajear a quien fue su compañero a nivel de selección, Diogo Jota. Precisamente, la anotación de Ronaldo llegó a los 21 minutos, un número que utilizaba el difunto futbolista en el equipo portugués.

Joao Cancelo, que había asistido a Joao Félix, firmó el tercero luego de irse al ataque y definir con un zurdazo que fue imposible para la defensa armenia en el 32'. El lateral también se lo dedició a Diogo Jota emulando la famosa celebración del exdelantero del Liverpool. Tras el descanso, Cristiano tenía preparado el mejor gol de la noche. Joao Neves no pudo filtrar un pase y el rebote le quedó al capitán, que sin dudarlo metió un derechazo desde fuera del área para anotar su doblete al 46' y llegar a los 942 tantos en su carrera profesional.