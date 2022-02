$!Sin piedad contra Cristiano Ronaldo: ‘‘Debería irse ahora mismo, es parte del problema; que firme por el Bournemouth y jugará todas las semanas’’

Cristiano no está a gusto cuando es suplente y esta situación se le dificulta al DT Ralf Rangnick . Varios reporteros afirman que debería irse a otro equipo donde pueda jugar todos los partidos. El propio portugués le habría confesado a su entorno que “nota la edad” y que está pensando en dejar el fútbol del máximo nivel.

Cristiano Ronaldo no lo pasa nada bien en el Manchester United . El delantero sigue sin marcar en este 2022 y a eso se le suma la actitud que está teniendo dentro del campo y con algunos compañeros en el vestuario.

“Jorge Mendes estaba hablando con altos ejecutivos del Manchester United sobre irse al final de la temporada”, especuló Keys. “Mi propia opinión de eso es que debería irse ahora. He opinado durante toda la temporada que creo que él es una parte del problema, no el problema completo. La otra noche, cuando salió corriendo por el túnel en Turf Moor, después de haber dado una lección a todos acerca de ser el líder que él cree que es y que los jóvenes no hacen el tipo de cosas que él hace... ¿Cómo fomenta eso el espíritu de equipo en el vestuario?”, preguntó el periodista en un programa deportivo de Inglaterra.

Captaron a Cristiano escupiendo a uno de sus compañeros

“Eso no fue bueno verlo”, respondió el coanfitrión Andy Gray. “Totalmente mal que él hiciera eso. Obviamente está decepcionado por no jugar. Está jugando contra el Burnley, colista de la liga, está pensando ‘hay algunos goles para mí en esto’. Tiene 37 años y sabe que se le está acabando el tiempo para jugar al máximo nivel. Quieres probar y jugar tantos juegos como puedas”, admitió.

Rápidamente, Keys replicó a esto: “Está bien, entonces ve y firma por Bournemouth y jugarás todas las semanas”.

Todavía queda mucha temporada en juego, pero se antoja complicado que el tema de Cristiano llegue a buen puerto. El luso no marca desde el 30 de diciembre y podría considerar su marcha de Old Trafford a final del curso.