“Si faltan 10 minutos no meto a Messi, me la juego con Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de la historia”

“Mi chofer me preguntó: si fueras entrenador, que no lo seré, y pudieras elegir a cualquier jugador de la historia en su pico más alto para que te gane un partido viniendo desde el banco con solo 10 minutos por jugarse y un solo cambio, ¿quién sería? Pensé, sería Cristiano Ronaldo . Absolutamente sería Cristiano Ronaldo”, planteó Neville.

Carragher no se quedó atrás y demostró que está de lado del argentino: “Messi, como jugador, te lleva a un lugar donde realmente no puedes creer lo que estás viendo. Lo que hace Ronaldo son cosas que otros jugadores pueden hacer. Has visto a alguien más siendo muy bueno rematando de cabeza, has visto a alguien muy bueno corriendo, pateando tiros libres, todas esas cosas. Messi hace cosas que nunca hemos visto antes. Las asistencias, dirigir el partido desde su posición”.

Seguirán apareciendo comentarios, debates y todo tipo de palabras sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, unos prefieren al argentino y otros al portugués.