“¿Entrenar a Mbappé? Podría pasar algún día”: Zidane deja tremendo guiño a Kylian antes de su fichaje por Real Madrid

Zinedine Zidane sigue sin tener equipo luego que dejó al Real Madrid en 2021, el francés no ha tenido otra experiencia en el banquillo, pero tiene el deseo de volver.

Al final no se dio todo porque Didier Deschamps renovó hasta 2026 y truncó su sueño. También recordemos que el técnico rechazó en varias ocasiones dirigir al PSG.

Su nueva iniciativa



”Con EA Sports, hemos creado un campo para que todos estos niños puedan venir a jugar a un lugar magnífico. Cuando yo era muy joven, me habría encantado venir a un sitio así. Pero no tuve la oportunidad. Solíamos jugar en el barrio, era todo de cemento. No había porterías, hacíamos los postes con casullas en el suelo. Ahora, cuando veo este complejo, ¡alucino todos los días!”.

Su aprendizaje con los niños



”Cuando tienes entre 8 y 10 años, tienes que dejarte llevar por la imaginación. Este campo estará dedicado a ellos. Todas las semanas del año, tendrán entrenadores Z5 formados para entrenarles. Incluso los recogeremos en coche para los que no puedan desplazarse. Nuestro objetivo es ayudarles a progresar en las mejores condiciones posibles. La idea es poner en marcha iniciativas como ésta en todo el mundo”.