Explotan contra el brasileño y ex Barcelona: “Dani Alves ya está muerto para mí, me ha utilizado y quiero que se vaya de mi vida”

Durante estos largos meses, el futbolista ha tenido de su lado a su ex mujer, Dinorah Santana, pero eso se acabó. En declaraciones a ‘Cuatro al día’, la que fuera su pareja se desmarca de Dani Alves: “Para mí no existe, ha muerto”.

“Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos... Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientado a lo que tenía que decir: ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto”, reveló.

Dejó claro que ninguna persona la coaccionó y que, si lo dijo, es porque consideró que era lo mejor para su ex marido: “Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta que le he servido”.