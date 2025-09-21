Internacionales

Dembélé no acudirá al Balón de Oro: el problema que presenta el PSG a pocas horas de conocer al mejor jugador del mundo

El problema que atraviesa el PSG, coincidiría con la gala del Balón de Oro, donde Ousmane Dembélé es uno de los favoritos para llevarse el premio.

2025-09-21

El 'clásico' del fútbol francés, que debía enfrentar este domingo al Olympique de Marsella y al París Saint-Germain, fue aplazado por la amenaza de lluvias que pesa sobre la ciudad mediterránea francesa, indicó la Prefectura.

El departamento en el que se encuentra Marsella está bajo vigilancia naranja por lluvias e inundaciones que pueden ser de "fuerte intensidad" durante el partido, en el que se esperaban 70.000 aficionados, agregó la Prefectura en un comunicado.

"En esas condiciones, el prefecto pide a todos los ciudadanos que eviten los desplazamientos y a no aventurarse en las carreteras, mientras que llama a la mayor prudencia en la ciudad por riesgos de corrimientos urbanos", señaló.

En ese contexto, el 'clásico' que debía enfrentar al Marsella de Roberto de Zerbi con el PSG de Luis Enrique queda aplazado.

Las previsiones meteorológicas prevén fuertes precipitaciones tormentosas en pocos minutos en Marsella, que pueden compararse a una dana, con entre 70 y 90 litros por metro cuadrado, con máximos de hasta 120 litros "en pocos minutos".

Esas tormentas están previstas entre las 19 y las 22 horas, mientras que el partido estaba previsto a las 20.45 horas, lo que incluía la práctica totalidad del duelo.

"La intensidad de la lluvia puede ser muy importante por la estacionalidad eventual de focos tormentosos", agregó la Prefectura, que alertó de posibles corrimientos de tierra en Marsella.

Los dos clubes fueron avisados de la suspensión del encuentro, al igual que la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que tendrá ahora que encontrar una nueva fecha para disputar el duelo liguero entre el PSG, líder con pleno de victorias y el Marsella, octavo con dos triunfos y dos derrotas.

El partido entre los dos grandes rivales despierta una gran atención en Francia.

PSG NO IRÍA AL BALÓN DE ORO

Podría ser este un aplazamiento más, pero tiene trascendencia que puede ser histórica. Según el reglamento de la LFP, en el artículo 548, el encuentro se tendría que jugar el lunes, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

Pero este no es un lunes más, sino el lunes en el que se entrega, en París, el Balón de Oro. Hay hasta nueve futbolistas del Paris Saint-Germain entre los 30 finalistas al premio, con Ousmane Dembélé como gran favorito junto a Lamine Yamal.

De momento, la LFP no ha puesto fecha al encuentro suspendido entre el Olympique de Marsella y el PSG, pero, salvo cambio por la coincidencia con el Balón de Oro, el choque ha de disputarse el domingo.

