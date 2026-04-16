"Dice mucho cómo ganaron 15": Oliver Kahn impacta a todo Real Madrid con su postura tras el encontronazo con el árbitro

El fútbol tiene memoria selectiva y, a veces, una puntería cruel. En apenas once días, <b>Eduardo Camavinga </b>ha pasado de ser un comodín valioso a convertirse en ese jugador al que la cámara busca cuando algo sale mal. <b>Mallorca, Girona y Múnich</b> componen una pequeña trilogía incómoda, de esas que dejan poso. Y en el fondo, el retrato de un Real Madrid que se le escurre la temporada sin agarrarse a nada.Lo de <b>Múnich</b> fue el último acto, y también el más doloroso. Con el equipo aún en pie, intentando discutirle al Bayern el pase a semifinales, apareció la jugada que lo cambió todo. Camavinga, después de una falta sobre Harry Kane, se llevó el balón unos pasos, como si el tiempo fuese suyo.