Insólito: el defensor Diego Reyes fichó con el peor equipo de México y sorprende con su dorsal

El zaguero se unió a un Querétaro que marcha en el sótano de la clasificación en la Liga MX.

2025-08-18

Querétaro sumó jeraquía a su plantel tras confirmar el fichaje de Diego Reyes. El defensor mexicano, con amplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional, se sumó a las filas de los 'Gallos Blanco' luego de terminar su contrato con los Tigres.

El central de 32 años fue presentado por su nuevo club durante el descanso del partido contra Atlas que terminó 3-3 en el Estadio Corregidora, correspondiente a la quinta jornada del Apertuta 2025.

Así marcha la tabla de posiciones en la liga mexicana

"Soy Diego Reyes y a partir de ahora soy gallo", expresó el zaguero en un video difundido por Querétaro en las redes sociales, que de inmediato generó entusiasmo entre los aficiónados del equipo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fue el dorsal que le asignó la institución. Diego Reyes llevará en su espalda el número '9', que generalmente utilizan los delanteros, y esto tampoco ha tardado en viralizarse en las diferentes plataformas.

Su contrato con Querétaro aún no ha sido revelado, aunque en el entorno del club se percibe su contratación como un movimiento estratégico para reforzar la línea defensiva.

Reyes inició su carrera en el América y posteriormente militó en equipos como Porto, Real Sociedad, Espanyol, Leganés y Fenerbahce, acumulando más de 370 partidos como profesional. Con la selección mexicana conquistó la medalla de oro en Londres 2012 y fue parte de los títulos de Copa Oro en 2015 y 2019.

Se prevé que en esta semana ya se integre a los entrenamientos con el resto del plantel para estar disponible lo antes y disputar el duelo del viernes frente al San Luis.

Querétaro es el peor equipo en este arranque de la Liga MX, ya que marcha en el último lugar de la clasificación con solo un punto.

