Insólito: el defensor Diego Reyes fichó con el peor equipo de México y sorprende con su dorsal

Querétaro sumó jeraquía a su plantel tras confirmar el fichaje de Diego Reyes. El defensor mexicano, con amplia trayectoria en el fútbol nacional e internacional, se sumó a las filas de los 'Gallos Blanco' luego de terminar su contrato con los Tigres.

El central de 32 años fue presentado por su nuevo club durante el descanso del partido contra Atlas que terminó 3-3 en el Estadio Corregidora, correspondiente a la quinta jornada del Apertuta 2025.

"Soy Diego Reyes y a partir de ahora soy gallo", expresó el zaguero en un video difundido por Querétaro en las redes sociales, que de inmediato generó entusiasmo entre los aficiónados del equipo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fanáticos fue el dorsal que le asignó la institución. Diego Reyes llevará en su espalda el número '9', que generalmente utilizan los delanteros, y esto tampoco ha tardado en viralizarse en las diferentes plataformas.

Su contrato con Querétaro aún no ha sido revelado, aunque en el entorno del club se percibe su contratación como un movimiento estratégico para reforzar la línea defensiva.